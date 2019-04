Dief beweert Italiaan te zijn, maar valt door de mand door woonplaats: “Ravioli” kg

05 april 2019

17u14

Bron: Belga 3 De Brugse raadkamer heeft de Albanese verdachte van een slinkse Rolex-diefstal in Knokke naar de correctionele rechtbank verwezen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De man beweerde een 50-jarige Italiaan te zijn, maar viel tijdens zijn verhoor bij de onderzoeksrechter door de mand.

De man stapte op zaterdag 2 februari binnen bij een juwelier in Knokke. Daar maakte hij van een moment van onoplettendheid gebruik om een echte Rolex te verwisselen met een vals exemplaar. Het gestolen horloge heeft volgens het parket een waarde van ongeveer 31.000 euro.



Dankzij intensief speurwerk kreeg de politie snel een mogelijke verdachte in het vizier. De man werd diezelfde avond zelfs al ingerekend in het station van Brugge. De gestolen Rolex kon nog gerecupereerd worden.

Italiaans met haar op

Mario F. werd de volgende dag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De verdachte werd bijgestaan door een Franse tolk, maar kreeg van de onderzoeksrechter toch enkele vragen in het Italiaans voorgeschoteld. Niet alleen zijn gebrekkig Italiaans heeft hem toen verraden, want de man beweerde afkomstig te zijn uit het verzonnen plaatsje Ravioli. Uiteindelijk gaf F. ook toe dat hij gelogen had over zijn identiteit.



Het proces voor de correctionele rechtbank gaat in principe binnen een drietal weken van start. De verdachte blijft minstens tot die zitting in de cel.