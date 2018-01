Dief (31) rijdt in op agenten en steelt voor 6,40 euro aan voedsel Man al vier maal veroordeeld mvdb

Een 31-jarige man uit Sint-Truiden is vandaag wegens weerspannigheid en diefstallen door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 18 maanden celstraf en 600 euro boete.

Twee politieagenten van de zone Kempenland waren op 2 juli 2014 het slachtoffer van de agressieve beklaagde die zijn wagen, een Suzuki Swift, verbeurd verklaard zag. De man probeerde eerder met zijn wagen in te rijden op het dienstvoertuig van de agenten. Op dat ogenblik zaten de agenten in hun voertuig.

Op 13 februari en 2 maart 2015 maakte de man zich schuldig aan diefstallen in Peer: in de Delhaize jatte hij Babybel-kaasjes en Bifiworstjes, en bij het andere feit maakte hij een broodje buit. De totale waarde van de buit bedroeg slechts 6,40 euro. Op 2 maart werd hij op heterdaad betrapt door de Delhaize-winkelverantwoordelijke. Die ging beklaagde achterna, toen hij in volle vaart wegfietste. De beklaagde riep nog naar de verantwoordelijke dat hij hem op zijn kop zou slaan.

Bij de diefstal van het broodje uit een automaat was hij op camerabeelden te zien. In het verleden is de dertiger al viermaal veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De rechtbank vond nu alleen een effectieve bestraffing een juiste sanctie.