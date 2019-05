Didier Reynders vertelt werkloze vrouw dat hij 11.000 euro per maand verdient: “Of ik dat waard ben? Ik vind van wel” KVDS

23 mei 2019

18u23

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft een opmerkelijke passage gemaakt in een verkiezingsprogramma op de Franstalige zender RTL info . In 'Un politique à la maison' brengen politici een dag door met 'gewone burgers' en Reynders ging in de uitzending gisteravond op stap met een werkloze moeder van twee uit Leuze in Henegouwen. Toen de vrouw op zeker moment te weten kwam hoeveel Reynders verdient, viel haar mond letterlijk open.

Barbara (47) heette de vrouw en ze vertelde dat ze het moeilijk had om de eindjes aan elkaar te knopen met een inkomen van minder dan 1.500 euro per maand, een bedrag dat opgebouwd is uit haar uitkering en de alimentatie die ze krijgt. Ze huurt een woning waarvoor ze 600 euro per maand aan huur betaalt en woont daar samen met haar dochter van 17. Sinds oktober studeert ze drie dagen per week voor ambulancier, maar een job heeft ze nog niet gevonden.

Boodschappen

Terwijl ze boodschappen doet met Reynders – die de Brusselse Kamerlijst trekt voor MR – en ze toont hoe ze rekent en telt om zo weinig mogelijk uit te geven in de supermarkt, vraagt ze de minister naar wat hij verdient. En zonder aarzelen geeft Reynders antwoord.





“Ik heb naast mijn salaris wel wat voordelen - zoals veel anderen - maar het zal iets van een 11.000 euro netto per maand zijn”, klinkt het, waarop de mond van de vrouw letterlijk openvalt. “En uw reizen, zijn die ook op kosten van de staat?”, stamelt ze. “Dat hangt ervan af, de professionele wel”, is het antwoord van Reynders.

Op de vraag van de vrouw of hij vindt dat hij dat waard is en of zijn werk en zijn salaris in evenwicht zijn, antwoordt de minister: “Ik vind van wel als ik het vergelijk met andere ministers en gelijkaardige posities in de privésector. Ik verzeker u dat als u een rondvraag zou doen bij andere ministers van andere politieke partijen dat ze zouden moeten zeggen dat ze een soortgelijk loon hebben.”