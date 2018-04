Didier Reynders niet te spreken over verslag Kazachgate: "Crapuleuze insinuaties" TK

26 april 2018

21u22

Bron: Belga 0 MR-vicepremier Didier Reynders zegt dat sommige leden van de onderzoekscommissie Kazachgate hem hebben willen beschadigen door hem zonder bewijzen met de vinger te wijzen. Op RTBF sprak hij van "crapuleuze insinuaties". De Kamer keurde vanavond het eindverslag van de onderzoekscommissie goed.

De onderzoekscommissie moest nagaan of sprake was van ongeoorloofde inmenging bij de totstandkoming van de wet op de verruimde minnelijke schikking, ook bekend als de afkoopwet. Ook moest ze de latere toepassing van die wet door het gerecht tegen het licht houden. Reynders was ten tijde van de kwestie minister van Financiën. In het rapport wordt hem niets verweten, ook al dichtten meerdere oppositieleden Reynders een rol toe in de hele zaak.

Het MR-kopstuk bijt nu van zich af. "Ik viseer geen enkele partij, maar een aantal mensen. Iemand systematisch willen beschadigen, is onaanvaardbaar", zei Reynders in het programma 'Jeudi en prime'. "Ik heb in de commissie onder ede gesproken. Diegene die vanalles insinueren, doen dat zonder eed", zei de minister. "Het is niet makkelijk om telkens opnieuw dezelfde insinuaties te zien opduiken, zonder het minste bewijs. Sommigen wilden aandacht in de media ten koste van mij", zei Reynders.

Meer over Didier Reynders

politiek