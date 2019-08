Didier Reynders (MR) voorgedragen als volgende Belgische Eurocommissaris TT

24 augustus 2019

21u11

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 De Franstalige liberaal Didier Reynders (MR) wordt voorgedragen als de Belgische kandidaat voor de post van Europees commissaris. Dat zegt premier Charles Michel (MR).

Reynders is vandaag nog minister van Buitenlandse Zaken en Defensie in de ontslagnemende regering-Michel. Ook is hij samen met Johan Vande Lanotte (sp.a) informateur in opdracht van koning Filip en zoekt hij daarbij naar een mogelijke meerderheid voor de volgende federale regering.

Reynders’ naam werd al een tijdje genoemd als de opvolger van Marianne Thyssen (CD&V) als Belgisch Eurocommissaris. Na Thyssen en haar voorgangster Karel De Gucht (Open Vld) was het sowieso opnieuw de beurt aan een Franstalige voor de post.

Normaal gezien gebeurt de aanstelling van een Europees Commissaris in het kader van een regeringsvorming. Maar die is nu nog niet aan de gang. Een beslissing drong zich echter op: het Finse voorzitterschap van de Europese Unie heeft de lidstaten gevraagd om uiterlijk tegen maandag 26 augustus te laten weten wie hun kandidaat is. De kandidaten zullen dan een gesprek hebben met de gekozen voorzitster Ursula von der Leyen.

Hoewel de regering in lopende zaken is, neemt de regering nu een beslissing. “Deze aanstelling als Belgische kandidaat voor de functie van Europees commissaris is conform met het concept van lopende zaken, omdat ze absoluut noodzakelijk is voor de belangen van de staat en gelet op de dringendheid van de zaak”, laat premier Michel weten. Hij heeft ook informeel overleg gehad met “de in de Kamer van volksvertegenwoordigers door een erkende fractie vertegenwoordigde democratische politieke partijen” en overleg gepleegd met de Kamervoorzitter.

Reynders zal, als zijn kandidatuur in Europa officieel wordt aanvaard, in het najaar zijn nieuwe job opnemen. Hij zal dan ook ontslag moeten nemen uit de federale regering. Wie hem daarin opvolgt, is nog niet bekend.