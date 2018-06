Didier Reynders (MR) blijft achter Francken staan:

"Francken brutaal? Sommige verklaringen over mij ook. Maar dat passeert"

08 juni 2018

Bron: Eigen berichtgeving 0 Theo Francken krijgt nog steeds de volledige steun van vicepremier Didier Reynders (MR). Zijn communicatiestijl is niet de zijne, maar hij nuanceert ook. "Brutaal? Ah, er zijn veel brutale verklaringen over mij die vlot passeren." Reynders ziet vooral dat de Franstalige pers geobsedeerd is door de N-VA.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders( MR) is momenteel in New York. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stemde zo net België in de VN-veiligheidsraad. Maar intussen stond in eigen land staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weer in het oog van de storm. De staatssecretaris sprak gespierde taal voor een vergadering van de EU-ministers in Luxemburg over het migratiebeleid van de Europese Unie. “Als Europa het migratieprobleem niet opgelost krijgt, is er geen Europese Unie meer binnen dit en vijf jaar", sprak de N-VA'er. Hij brak een lans voor het Australische asielmodel, waarbij enkel een beperkte legale asielmigratie mogelijk is. Francken zei ook dat het terugsturen van bootvluchtelingen, de zogenaamde pushbacks, opnieuw mogelijk moeten worden. En dat artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens op de een of andere manier omzeild moet worden - al nuanceerde hij dat achteraf wel.

De oppositie, CD&V en Open Vld stonden meteen op de achterste poten. En ook Charles Michel las hem de levieten in het parlement: België blijft de rechtsregels respecteren. De premier zou de communicatie van Francken kotsbeu zijn. Maar tegelijk noemde de premier de verontwaardiging van de oppositie hypocriet. Didier Reynders gaat niet in op het recente rel, maar hij verdedigt de N-VA'er.

"Ik was begin mei met Jan Jambon en Theo Francken in Marrakesh waar we een internationaal verdrag rond migratie tussen Europa en de Afrikaanse Unie hebben ondertekend. Dat verdrag is ondertekend door bijna 60 landen. Eén Europees land weigerde te tekenen: Hongarije. Maar opmerkelijk: ik heb daar geen letter over gelezen in de Franstalige media. Hoe komt dat? Ofwel is migratie belangrijk ofwel niet. Maar als het belangrijk is, waarom zwijgt de Franstalige pers dan over zo'n positief akkoord tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie." Het antwoord is volgens Reynders dat de Franstalige pers en sommige Franstalige politici geobsedeerd zijn door de N-VA. "Je mag tegen een partij zijn of tegen een verklaring. Maar de slinger is doorgeslagen. Zelfs al zou Francken geen stoere verklaringen afleggen, dan nog zullen er negatieve artikels verschijnen."

Of hij dan niet vindt dat Francken te brutaal is? "Kijk: u weet ook dat zijn communicatie niet mijn stijl is. Maar ik heb ook al vaak brutale verklaringen gelezen van sp.a of Ecolo over mij en dat passeert wel vlotjes. Een tweet is een manier om met de achterban, de kiezers, te communiceren. Dat is anders dan het beleid dat een regering voert." Hoe dan ook stelt Reynders vast dat Francken en Jambon erg veel steun genieten in Franstalig België.

De uitspraken van Bart De Wever over de ouders van de tweejarige Mawda die door een verdwaalde politiekogel overleed, vond Reynders op dat moment niet gepast. De N-VA-voorzitter zei dat de ouders niet alleen slachtoffer zijn, maar ook mee verantwoordelijk zijn. "Zijn timing was slecht, het meisje was nog niet begraven. Maar er loopt een onderzoek en dan wordt er gekeken wie er welke verantwoordelijkheid draagt. Ook hier stelde een Franstalige journalist mij dat De Wever de volledige verantwoordelijkheid bij de ouders van Mawda legde. Dat heeft hij toch niet gezegd?"

Reynders merkt op dat er meer ophef is over een verklaring van Bart De Wever dan over het 'fake news' waar John Crombez de regering mee aanvalt. "In de Nederlandstalige pers was dit voorpaginanieuws. Franstalige media hebben het nauwelijks aangeraakt. Ik neem dan akte dat fake news niet erg is voor hen, maar elke dag een forse tweet wél. De ene partijvoorzitter mag meer dan de andere." Reynders vindt overigens dat Crombez moeilijk op de voorzittersstoel kan blijven zitten. "Ik denk dat het inzetten van fake news tegen een minister een groot probleem is."