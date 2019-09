Didier Reynders laat zich vervangen op VN-top in New York om zich voor te bereiden op Europees examen AW

20 september 2019

13u02

Bron: Belga 0 Ontslagnemend minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zal volgende week niet aanwezig zijn op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Reynders is kandidaat-Eurocommissaris voor Justitie en moet zich voorbereiden op zijn hoorzitting in het Europees Parlement, op 2 oktober.

Ontslagnemend minister Ontwikkelingssamenwerking en Open Vld-vicepremier Alexander De Croo zal Reynders vervangen in New York. Reynders is door de verkozen Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangeduid als Eurocommissaris van Justitie, maar het Europees parlement moet de nieuwe Commissarissen nog aan de tand voelen tijdens een hoorzitting.



Ook ontslagnemend premier Charles Michel trekt volgende week naar de Verenigde Naties. Hij neemt er donderdag het woord, net na Europees president Donald Tusk. Michel volgt die laatste begin december op aan het hoofd van de Europese Raad. Philippe De Backer, bevoegd voor Noordzee, ontmoet volgende week woensdag dan weer de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg in New York.

De Algemene Vergadering staat volgende maandag in het teken van het klimaat, dinsdag en woensdag is er voor het eerst een top over de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.