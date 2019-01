Didier Reynders is kandidaat voor topjob bij Raad van Europa mvdb

07 januari 2019

17u09

Bron: VRT - Belga 17 Ontslagnemend minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) is kandidaat voor het ambt van secretaris-generaal bij de Raad van Europa. Dat meldt de VRT en wordt door Reynders bevstigd.

Reynders (60) die in de demissionaire regering Michel II ook Defensie overnam, is dan wel kandidaat bij de federale verkiezingen van 26 mei 2019, maar hij aast al langer op een internationaal ambt. In 2014 was hij nog in de running om namens ons land Europees Commissaris te worden.



De MR-vicepremier zou vorige week zijn kandidaatuur hebben gesteld. Tot nu toe is er slechts één tegenkandidaat. De deadline hiervoor is 10 januari, luidt het.



Reynders die als financiënminister in 1999 (!) aantrad in de regering Verhofstadt I en sinds 2011 het ministerambt van Buitenlandse Zaken uitoefent, lijkt met zijn kandidatuur zijn politiek pensioen aan te kondigen. Indien hij wordt verkozen, begint hij op 1 oktober.



De Raad van Europa is niet te verwarren met de Europese Raad, die de Pool Donald Tusk voorzit. De Raad van Europa is een internationale organisatie waar 47 Europese landen lid van zijn, waaronder Turkije en Rusland, en houdt zich vooral bezig met mensenrechten.