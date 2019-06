Didier Reynders grijpt naast topjob: hij wordt geen secretaris-generaal van Raad van Europa KVE

26 juni 2019

19u58

Bron: De Morgen, Belga 36 Didier Reynders (MR) grijpt naast een Europese topjob. Hij wordt dan toch niet de nieuwe secretaris-generaal van de Raad van Europa. De Belgische vice-premier moest in een stemming de duimen leggen voor de Kroatische kandidate Marija Pejcinovic Buric.

Ontslagnemend vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders was één van de twee laatst overgebleven kandidaten voor de Europese topfunctie. Maar bij een ultieme stemming haalde hij het niet. Reynders wist slechts 105 leden van de raad te overtuigen, de Kroatische Pejcinovic Buric haalde 159 stemmen binnen, zo weet De Morgen.

Op 1 oktober volgt de Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Buric de Noor Thorbjørn Jagland op als secretaris-generaal van de Raad van Europa. Dat mandaat duurt vijf jaar en is één keer hernieuwbaar. Ze wordt na de Franse Catherine Lalumière de tweede vrouw op de positie. Lalumière was secretaris-generaal van 1989 tot 1994. “Ik beschouw deze organisatie als een van de belangrijkste in Europa, vandaag meer dan ooit”, zegt Buric in een korte dankbetuiging voor de parlementaire vergadering van de Raad. “Ik hoop op uw steun te mogen rekenen bij mijn taak, om vrede en welvaart te brengen.”

Reynders greep in 2014 al naast de functie van Europees commissaris. Hij ziet nu opnieuw een internationale topjob aan zijn neus voorbijgaan. “Ik feliciteer Marija Pejcinovic Buric met haar verkiezing als secretaris-generaal en wens haar veel succes”, zegt Reynders op Twitter. “Ik bedank de Belgische parlementsleden voor hun steun en de teams die mij hebben geholpen een goede campagne te voeren.”

Ik feliciteer @MarijaPBuric met haar verkiezing als secretaris-generaal @coe en wens haar veel succes. Ik bedank de Belgische parlementsleden voor hun steun en de teams die mij hebben geholpen een goede campagne te voeren pic.twitter.com/GVrcuiWttY didier reynders(@ dreynders) link

Nu hij geen secretaris-generaal wordt, blijft Reynders gewoon deel uitmaken van de ontslagnemende regering tot er een nieuwe ploeg het levenslicht ziet. Dit betekent ook dat CD&V Kris Peeters dan toch nog moet vervangen in de ontslagnemende regering - om het taalevenwicht te bewaren. Normaal beslist de partij daar morgenavond over.