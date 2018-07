Didier Reynders: "Een NAVO zonder de VS? Niet aan de orde" Premier Michel en Reynders blikken tevreden terug op NAVO-top HA

12 juli 2018

18u43

Bron: Belga 3 De Belgische regering heeft vandaag, na de opmerkelijke demarche van de Amerikaanse president Donald Trump, zijn engagementen tegenover de NAVO herbevestigd. Dat heeft premier Charles Michel gezegd op een persconferentie op de NAVO-top in Brussel. Ook buitenlandminister Didier Reynders blikt tevreden terug op de bijeenkomst. Beiden ontkennen dat Trump ermee gedreigd heeft het bondgenootschap te verlaten.

De NAVO-top werd vandaag verstoord door een hernieuwde eis van de Amerikaanse president Donald Trump om meer te investeren in defensie. Volgens Michel leidde dat tot een "open debat over de verdeling van de kosten, waarin er rechtuit werd gesproken." De Belgische regering heeft daarbij zijn eerdere engagementen herbevestigd, zegt de premier. "We hadden engagementen opgenomen bij de start van deze regering. Toen hebben we bepaald om de besparingen in defensie te stoppen en werd de principiële beslissing genomen om opnieuw te investeren."

Trump heeft er nooit mee gedreigd om uit de NAVO te stappen Premier Charles Michel

"Geen sprake van crisis"

De herbevestiging van het engagement houdt ook in dat België zijn defensiebudget op termijn naar 1,35 procent van het bbp laat evolueren. Momenteel zit ons land volgens NAVO-cijfers op 0,93 procent. De algemene richtlijn die in 2014 op een NAVO-top in Wales werd afgesproken, spreekt nochtans van een budget van 2,0 procent.



Maar de premier herhaalde dat er niet enkel gekeken moet worden naar de financiële inbreng, maar dat er ook rekening gehouden moet worden met de capaciteiten en de militaire contributies. "België is aanwezig in Irak, in de Baltische landen, in Afghanistan en was aanwezig in Syrië", zegt hij daarover.

Michel zegt dat de eenheid binnen de NAVO geen barsten vertoont door de gebeurtenissen van vandaag. "De trans-Atlantische alliantie is nu sterker dan twee dagen geleden", aldus Michel. "Naar mijn aanvoelen was er ook geen sprake van een crisis" binnen de NAVO, vervolgt Michel. "Rond de tafel was er een sterke politieke wil om zijn verantwoordelijk op te nemen." Trump heeft er volgens de Belgische premier ook nooit mee gedreigd om uit de NAVO te stappen. "Hij wilde sterkere engagementen en een sterkere NAVO", zo klinkt het.

De trans-Atlantische alliantie is nu sterker dan twee dagen geleden Premier Charles Michel

De berichten dat Trump mogelijke repercussies op het vlak van handel naar voren heeft gebracht, worden evenwel niet tegengesproken.

"Iedereen heeft eigen stijl"

Tot slot is de premier niet van mening dat België specifiek geviseerd werd door Trump. "Ik voelde me niet aangevallen. Er was een gelegenheid om vrank te zijn en die werd ook aangegrepen." Ook de manier waarop Trump zijn demarche uitvoerde, stuit Michel niet voor de borst. "Iedereen heeft zijn eigen stijl. Ik heb liever iemand die rechtuit spreekt, dat biedt de mogelijkheid om tijd te besparen."

"Klare en duidelijke taal"

Ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) meent dat de militaire alliantie versterkt uit de bijeenkomst komt. Trumps afstandelijke houding en kritische opmerkingen verzwakken volgens Reynders de NAVO niet. Europese partners kunnen nog steeds rekenen op Amerikaanse militaire bijstand. "Trump toonde bij zijn persconferentie een klaar en duidelijk engagement voor de NAVO. Dat is het belangrijkste."

De minister wijst op de verdiepte samenwerking met landen als Irak, Jordanië en Tunesië en het vandaag beklonken engagement met Georgië en Oekraïne. Ook in Afghanistan wordt de samenwerking uitgediept.

Trump heeft een klaar en duidelijk engagement voor de NAVO getoond. Dat is het belangrijkste Buitenlandminister Didier Reynders

Toch geeft Reynders aan dat Trump opmerkelijk assertief onderhandelt binnen het NAVO-verband. "Vooral op vlak van de financiële lasten. Over de invulling van de operaties was helemaal geen divergentie", licht de minister toe. "Trump hanteert klare en duidelijke taal. Ik verkies dat boven een hypocriete aanpak."

En heeft Trump er nu wel of niet mee gedreigd om uit de NAVO te stappen? "In de zaal heb ik dat dreigement niet gehoord", aldus Reynders.

F-16's

De buitenlandminister beklemtoont tot slot het belang van een bijkomende financiële inspanning, zodat België de NAVO-doelstelling haalt. Hij wijst op de belofte van de regering Michel om 9,4 miljard te investeren in straalvliegtuigen en ander militair materiaal. Maar de keuze van gevechtsvliegtuig of een deadline voor de beslissing, ligt nog niet vast. "Dat zal gebeuren de komende weken, maanden en jaren".