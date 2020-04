Dichters weven 'Gedichtenkrans' met persoonlijke uitvaartgedichten JG

02 april 2020

15u33

Bron: Belga 4 Dichter des Vaderlands Carl Norac heeft 70 dichters uit Vlaanderen, Brussel en Wallonnië gemobiliseerd om uitvaartgedichten te schrijven voor mensen die overlijden aan het coronavirus. Het project ‘Gedichtenkrans/Fleurs de Funérailles’ blijft lopen zolang daar nood aan is, meldt het Gentse Poëziecentrum in een persbericht.

Geraakt door de Italiaanse beelden van begrafenissen zonder stoet en geïnspireerd door het project 'De Eenzame Uitvaart', vraagt Carl Norac dichters langs weerszijde van de taalgrens om persoonlijke uitvaartgedichten te schrijven voor wie overlijdt aan de gevolgen van Covid-19.

Doel is om de nabestaanden de kans te geven om afscheid te nemen met een persoonlijk gedicht. Op die manier hopen de dichters de speciale omstandigheden waarin uitvaarten deze dagen noodgedwongen moeten verlopen enigszins te kunnen verzachten.

Naast de persoonlijke uitvaartgedichten worden op de website van de Dichter des Vaderlands algemene uitvaartgedichten gepubliceerd, die vrij gebruikt mogen worden door wie daar nood aan heeft.

De deelnemende Nederlandstalige dichters zijn Bart Aertgeerts, Yella Arnouts, Amina Belorf, Paul Bogaert, Frank de Crits, Alain Delmotte, Paul Demets, Lieve Desmet, Lotte Dodion, Charles Ducal, Jan Ducheyne, Max Greyson, Luuk Gruwez, Peter Holvoet-Hanssen, Astrid Haerens, Maarten Inghels, Hilde Keteleer ,Mustafa Kör, Ruth Lasters, Peter Mangel Schots, Sylvie Marie, Sarah Michaux, Carmien Michels, Elvis Peeters, Nerkiz Sahin, Bart Stouten, Peter Theunynck, Charlotte Van den Broeck, Michaël Vandebril, Lies Van Gasse, Maud Vanhauwaert, Geert van Istendael en Stijn Vranken.

De dichter die een aanvraag verzorgt, belt of mailt zelf de familie en schrijft binnen vijf dagen, of alleszins voor de geplande uitvaart, het gedicht. In Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel wordt het project gecoördineerd door VONK & Zonen.