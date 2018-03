Diamantroof Brussels Airport: "Speurders waren geobsedeerd en vooringenomen" ADN

28 maart 2018

18u53

Bron: Belga 2 De politiespeurders die de diamantroof op Brussels Airport in februari 2013 onderzochten, waren geobsedeerd en vooringenomen. Dat hebben de advocaten van de verdediging deze namiddag gepleit voor de Brusselse correctionele rechtbank.

"Ze hebben met alle middelen geprobeerd de puzzel te doen passen en onze cliënten verantwoordelijk te houden voor de overval", klonk het. "Verdachten werden zelfs onder druk gezet om bekentenissen af te leggen."

Bij de overval op 18 februari 2013 gingen acht gewapende en gemaskerde mannen er vandoor met 37 miljoen euro aan diamanten uit een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss. Op het proces voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten zestien mannen en drie vrouwen zich verantwoorden voor hun beweerde aandeel in de overval en de heling van de buit.

"Ik weet niet waarom, maar de speurders van de federale politie waren geobsedeerd door onze cliënten", pleitte meester Benjamine Bovy, advocate van hoofdverdachte Houssien E.B. "Op alle mogelijke manieren hebben ze geprobeerd onze cliënten als daders aan te duiden. Zo schrijven ze in een proces-verbaal dat mijn cliënt gesignaleerd was op de plaats waar de voertuigen gestolen waren die bij de overval gebruikt waren, terwijl hij op dat moment eigenlijk 6 kilometer verderop was. In een ander proces-verbaal staat dat ze een diamant gevonden hebben bij een huiszoeking bij één van de andere verdachten, terwijl het eigenlijk om een stuk speelgoed ging." Volgens de advocate waren op die manier de rechten van verdediging geschonden en was de strafvordering onontvankelijk.

"Onder druk gezet"

Ook meester Olivier Martins, de advocaat van Tarek B., één van de andere hoofdverdachten, wees de politie met de vinger. "De vriendin van mijn cliënt, die ook terechtstaat, is tijdens haar verhoor onder druk gezet door de politie", pleitte de advocaat. "Dat is duidelijk te lezen in het proces-verbaal en is met zoveel woorden gezegd door de kamer van inbeschuldigingstelling. Die heeft het over de onaanvaardbare manier waarop ze ondervraagd is en haar recht op stilzwijgen is geschonden. Diezelfde politiemensen hebben ook verschillende onderzoeksopdrachten niet uitgevoerd, hoewel de onderzoeksrechter daarop had aangedrongen." Volgens meester Martins is er tegen zijn cliënt ook geen enkel materieel bewijs. "Er is geen DNA, het vermogensonderzoek heeft niets opgeleverd, het telefonie-onderzoek levert geen doortastende bewijzen op, en hij is zelfs niet geconfronteerd met de slachtoffers zodat hen zelfs niet kon gevraagd worden of ze hem herkenden."

De pleidooien gaan donderdag en vrijdag verder.