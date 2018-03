Diamantair zet eigen kidnapping in scène en maakt miljoenen aan diamanten buit ADN

21 maart 2018

16u28

Bron: Belga 0 Het openbaar ministerie heeft vijf jaar cel gevorderd voor de Indiase diamantair Prashant B., die in 2012 in Antwerpen zijn eigen 'tigerkidnapping' had geënsceneerd. Er werd voor 13,2 miljoen dollar aan diamanten buitgemaakt. Het grootste deel werd nooit teruggevonden. Voor zijn echtgenote, de tussenpersonen en de uitvoerders werden celstraffen van twaalf maanden tot vijf jaar geëist.

De kidnapping van de verkoopsdirecteur van diamantfirma Kiran Exports zorgde destijds voor veel commotie in de diamantsector. Prashant B. en zijn echtgenote vertelden de politie dat drie gewapende mannen op 11 oktober 2012 hun appartement aan de Quinten Matsijslei waren binnen gevallen. Terwijl zijn vrouw onder schot werd gehouden, moest hij naar de diamantfirma gaan waarvoor hij werkte en er de kluis leeghalen. De daders gaven hem instructies via een gsm en hij kreeg ook een camera omgebonden, zodat ze hem konden volgen. Hij moest de twee zakken met diamanten in vuilnisbakken achterlaten in de Lange Herentalsestraat en in het Stadspark.

Bedreigd

Negen maanden later stapte Prashant B. zelf naar de politie, omdat hij bedreigd werd door Iskhak M. Die was niet tevreden met zijn aandeel in de buit en had een anonieme brief naar Kiran Exports gestuurd met de boodschap; "U bent door uw eigen directeur beroofd". Het 'slachtoffer' bekende dat de hele tigerkidnapping in scène was gezet. Hij wilde zijn baas bestelen, omdat die zijn echtgenote respectloos behandeld zou hebben. Prashant B. had Ketan S. aangesproken, die via twee tussenpersonen de drie uitvoerders had gerekruteerd.

Nooit gevonden

Een deel van de buit - 3 à 4 miljoen dollar aan diamanten - werd voor 500.000 euro verkocht. De tussenpersonen en de uitvoerders ontvingen elk 100.000 euro. Ketan S. zou 1,3 miljoen dollar aan steentjes ontvangen hebben, maar ontkent dat. Het overgrote deel van de diamanten, ter waarde van 8,5 miljoen dollar, werd aan Mohankumor V. in bewaring gegeven, maar bij een huiszoeking werd slechts voor 3,5 miljoen dollar teruggevonden. "Ze zouden twee jaar wachten om die partij te verdelen, maar iemand heeft blijkbaar niet kunnen wachten", zei de procureur.

Het OM vordert de verbeurdverklaring van de verkregen vermogensvoordelen. De diamantfirma eist van ieder van de beklaagden ook nog eens 100.000 euro schadevergoeding.