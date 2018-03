Diamant van 910 karaat voor 32 miljoen euro verkocht in Antwerpen HR

13 maart 2018

13u22

Bron: Belga 9 Eén van de grootste diamanten ter wereld, groter dan een golfbal, is verkocht voor 32 miljoen euro, zo maakte het mijnbouwbedrijf Gem Diamonds Limited dinsdag bekend. De veiling werd maandag georganiseerd in Antwerpen - het is niet bekend wie de koper is.

Het gaat om een diamant van 910 karaat, waarmee het één van de meest kwalitatieve steentjes ooit is. De diamant werd in januari ontdekt in de Letseng-mijn in het Zuid-Afrikaanse Lesotho. Vorig jaar werden nog ruwe diamant verkocht voor 63 en 53 miljoen dollar. Voor mijnbouwbedrijf Gem Diamonds gaat het wel om een recordopbrengst.