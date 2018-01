Diaken des doods bekende tientallen feiten eerst aan zijn psychiaters ep

24 januari 2018

13u35

Bron: Belga 0 Op het assisenproces tegen Ivo Poppe (61) hebben de psychiaters die de beschuldigde behandelden, hun getuigenis afgelegd. De diaken vertelde tijdens een gewone consultatie plots over het feit dat hij het leven van tientallen mensen had beëindigd. Na overleg met de Orde van Geneesheren werd beslist om het parket in te lichten.

Ivo Poppe zocht eind 2010 een eerste keer contact met psychiater De Troyer. Na enkele consultaties duurde het tot oktober 2013 vooraleer hij weer zijn psychiater opzocht. "Die eerste gesprekken gingen over zijn nachtmerries, zijn vader en zijn thuissituatie. En hij heeft toen plots bekend dat hij van tientallen mensen het leven heeft beëindigd door palliatieve sedatie met luchtembolen en insuline." De diaken vertelde dat hij onder andere zijn schoonvader uit medelijden ombracht. "Wat mij een beetje schokte was een vorm van revanchisme naar de dokters toe, een frustratiegevoel, een machtsgevoel. Er was ook wel sprake van zekere schuldgevoelens."

De psychiater was vooral bang dat Poppe nieuwe daden zou stellen. Hij was in die periode als diaken immers nog bezig met stervensbegeleiding. Na overleg met de Orde van Geneesheren stuurde hij Poppe door naar zijn collega Paul Lodewyck. "Zijn nachtmerries waren seksueel getinte taferelen, vader vermoord, vermoord worden, zijn huis dat in brand stond", aldus dokter Lodewyck. Poppe herhaalde ook zijn bekentenissen. "Hij vertelde dat hij zijn eigen moeder over de dood had geholpen. Ik vond die smoring van zijn grootoom in 1978 heel zwaar, dat is nog een andere zaak dan lucht of insuline inspuiten."

Verslaving

Aan de psychiaters vertelde Ivo Poppe dat hij het gevoel had dat hij iets goed had gedaan. "Maar het was ook bijna een verslaving geworden. De pakkans zorgt voor een spanning die het mechanisme onderhoudt." Daarop besloten de artsen om het parket op de hoogte te brengen van de zaak. "Hij kwam nog steeds met weerloze mensen in de laatste levensfase in contact. Ik had wel een kleine reserve dat het fantasie was."

Eind 2011 had de beschuldigde ook al contact gezocht met een psychotherapeut. Ook aan professor Mattias Desmet vertelde hij tijdens de tweede sessie over de feiten. "Hij zei dat hij van tientallen mensen het leven beëindigd had. Hij heeft er wel de nadruk op gelegd dat het na 2002 geëindigd is, behalve bij familieleden. Ik dacht toen onmiddellijk aan de euthanasiewetgeving." De psycholoog besloot om zijn beroepsgeheim niet te breken en bleef Poppe behandelen. "Hij had beloofd het niet meer te doen, al kan je nooit elk risico uitsluiten. Maar het opbiechten van feiten kan op zich nooit een argument zijn om het beroepsgeheim te schenden. Een concrete aankondiging van feiten in sommige gevallen wel."

Voorzitter Bart Meganck stelde heel wat vragen over de precieze inhoud van de vijftien consultaties. Uiteindelijk werd de zitting geschorst zodat de getuige zijn notities kon uitprinten.