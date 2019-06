Di Rupo zet puntjes op de i na opening richting N-VA: “We willen niet met hen besturen” Redactie

13 juni 2019

08u29

Bron: belga, De Morgen 14 Wil de PS nu wel of niet in een regering stappen met N-VA? Partijvoorzitter Elio Di Rupo zette vanmorgen eerst de deur op een kier, maar sloeg die intussen weer helemaal dicht.

“Laat het duidelijk zijn: de PS wenst niet te besturen met de N-VA.” Op Twitter sluit Elio Di Rupo uit dat zijn partij samen met N-VA tot een federale regering toetreedt. De communicatie is opvallend, want vanmorgen leek Di Rupo bij RTBF de deur voor zo’n coalitie net op een kier te zetten.

Que ce soit clair : le PS ne souhaite pas gouverner avec la N-VA. Elio Di Rupo(@ eliodirupo) link

N-VA en de PS: al jaren gelden de partijen als gezworen vijanden. De afgelopen maanden zei N-VA-voorzitter Bart De Wever regelmatig dat zijn partij niet in een federale regering met de Franstalige socialisten zal stappen. Bij de PS werd eenzelfde veto gesteld.

Op een kier?

Maar nu leek Di Rupo de deur toch op een kier te zetten. “Als N-VA haar communautaire eisen laat vallen, wordt een coalitie tussen beide partijen wel mogelijk”, zei hij in La Première. “Dan zou het een heel ander universum kunnen zijn. Ik geloof dat de burgers vandaag vooral concrete oplossingen vragen voor hun alledaagse leven: koopkracht, extra inkomsten, gezondheidszorg... Ze vragen helemaal niet dat we ons in een nieuwe staatshervorming storten. We moeten er alles aan doen om dat te vermijden.”

Tijdens de verkiezingscampagne sloot zowel de PS als de N-VA uit dat de twee partijen met elkaar zouden gaan regeren. Na 26 mei bleven de twee elk de grootste formatie in hun landsgedeelte: de N-VA in Vlaanderen, de PS in Franstalig België. “Ik neem akte van de politieke realiteit sinds de verkiezingen. Ik stel geen exclusieven”, zei Di Rupo op de radio. Hij verwees ook naar het werk dat informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders al gerealiseerd hebben. Hoe dan ook is samen met de N-VA het land besturen niet een optie waar de PS voor kiest. “Opdat het duidelijk zou zijn: de PS wil niet regeren met de N-VA”, verduidelijkte Di Rupo meteen na zijn radio-interview op Twitter.

Waalse regering

De PS-voorzitter werd ook op Bel-RTL geïnterviewd, waar hem gevraagd werd naar de gesprekken over de vorming van een Waalse regering. Daar gaan die verder zonder de PVDA, die deze week de deur dichtsloeg. Toch blijft die deur volgens Di Rupo open staan. Hij was scherp voor de ‘Hedebouw show’ van Kamerlid Raoul Hedebouw, die ervoor gezorgd heeft dat het ‘Politburo’ van de PVDA, met voorzitter Peter Mertens, een beslissing genomen heeft die de kiezers van de partij, en misschien zelfs ook haar nieuwe verkozenen, niet wilden. “Je krijgt de indruk dat je terug in de tijd van Stalin bent aanbeland”, hekelde Di Rupo.

Welke partijen zouden kunnen toetreden tot de nieuwe Waalse regering, zei hij niet. Di Rupo wees wel op de sterke convergenties tussen de twintig voorstellen die Ecolo tijdens de gesprekken op tafel heeft gelegd en het partijprogramma van de PS. Maar die twee partijen beschikken samen niet over een meerderheid in het Waals Parlement en zouden dus minstens één extra partij aan boord moeten hijsen om een regering te vormen. Na het njet van zowel het cdH en de PVDA blijft enkel de MR over. Tenzij PS en Ecolo een minderheidsregering vormen en daarvoor de nodige steun zouden zoeken in het parlement.

Zo progressief mogelijk

Di Rupo wil naar eigen zeggen voor geen enkele democratische partij de deur dichtslaan. Hij herhaalde dat hij hoe dan ook een “zo progressief mogelijk” regeerprogramma wil uitvoeren, maar dat er bij “linkse mensen” een “zeer grote rancune ten aanzien van de MR” bestaat. De reden? Onder het bestuur van de liberalen is het sociaal evenwicht in de samenleving verstoord geraakt, aldus Di Rupo.

Zijn partij is ook in Brussel aan zet. Daar lijkt de PS met Ecolo en DéFI in zee te zullen gaan en de komende uren kunnen de gesprekken een versnelling hoger schakelen. “De Brusselaars kunnen zeker vooruitgang boeken”, aldus de PS-voorzitter, die eraan herinnerde dat elke entiteit in België over de autonomie beschikt om een regering te vormen.