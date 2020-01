Di Rupo wil geen nieuwe verkiezingen: “Zou falen van democratie betekenen” LH

09 januari 2020

21u58

Bron: Belga 0 Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) vraagt een "positieve attitude" van de partijvoorzitters, na een dag van heen-en-weer commentaren op een uitgelekte voorlopige nota van het informateursduo Coens en Bouchez. De PS wil absoluut geen nieuwe verkiezingen, benadrukte hij bij de RTBF.

"Het belangrijkste is om in de komende dagen te proberen een oplossing te vinden, en te denken aan de burgers die grote moeilijkheden ondervinden", zei Di Rupo donderdag op de RTBF. "Ik vraag een positieve houding van de partijvoorzitters", zoals PS-voorzitter Paul Magnette die altijd aan de dag heeft gelegd, klonk het.

Hun enige antwoord op de contacten die we met hen al hebben gehad, is dat ze de splitsing van het land willen Di Rupo over de moeilijke relatie met de N-VA

De Waalse minister-president benadrukte tegelijkertijd dat de relatie met de N-VA moeilijk blijft. PS en N-VA zijn de grootste partijen in beide landsdelen, maar een samenwerking is verre van evident. "Hun enige antwoord op de contacten die we met hen al hebben gehad, is dat ze de splitsing van het land willen", zei Di Rupo.

Tegelijkertijd benadrukte Di Rupo dat de PS absoluut geen nieuwe verkiezingen wil. Dat zou "het falen van de democratie betekenen", vindt hij. Bovendien vreest Di Rupo voor het mogelijke resultaat in Vlaanderen, waar de meest recente peilingen op een monsteroverwinning voor extreemrechts wijzen.

Informateurs Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens moeten maandag verslag uitbrengen van hun opdracht op het Paleis. In een uitgelekte voorlopige nota zouden ze volgens verschillende kranten terugkeren naar de centrumrechtse recepten van de regering-Michel, wat dan weer tegen de zin van de linkse partijen zou zijn.