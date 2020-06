Di Rupo vindt Europese middelen voor Wallonië onvoldoende SVM

11 juni 2020

21u23

Bron: Belga 4 Waals minister-president Elio Di Rupo vindt de middelen die in het kader van het Europees relanceplan aan Wallonië toegewezen zouden worden onvoldoende. Dat liet hij vandaag verstaan in de bevoegde commissie van het Waals Parlement.

Naar verluidt zou België een kleine 5,5 miljard euro krijgen uit het fonds van 750 miljard euro, maar minister van Financiën Alexander De Croo noemde dat cijfer "voorbarig" en "fout". "Ik verwelkom de inspanning van de Europese Commissie in het kader van het relanceplan. Het gaat om een stap in de goede richting, maar de aangekondigde steun lijkt me onvoldoende in dit stadium van de onderhandelingen”, klinkt het.

“Het relanceplan is erg ambitieus, maar nog meer dan de omvang stel ik de verdeling tussen de lidstaten in vraag", zei Di Rupo. Volgens hem lijken de belangrijkste criteria van het relanceplan erg ongunstig voor België, terwijl ons land wel erg getroffen werd door het coronavirus.

Zo meent Di Rupo dat er geen rekening gehouden zou worden met de impact van de crisis. Volgens hem moeten de gegevens van het eerste semester van 2020 en de tijdelijke werkloosheid meegeteld worden. De Waalse minister-president vindt ook dat de coronacrisis de uitdagingen waarvoor Wallonië staat niet mag doen vergeten. Hij herinnert ook aan de ambities uit het Waals regeerakkoord.