Di Rupo: "Verhaal over N-VA en Vlaams Belang gaat nog verder dan we dachten” SPS

29 juni 2020

09u00

Bron: Belga 54 Waals minister-president en oud-PS-voorzitter Elio Di Rupo ziet zijn partij niet in een coalitie met de N-VA stappen, zeker niet nu het de N-VA volgens Gwendolyn Rutten (Open Vld) en partijkopstuk Theo Francken menens was om met Vlaams Belang een regering te vormen. "Dit verhaal over Vlaams Belang bevestigt waar (huidig PS-voorzitter) Paul (Magnette) en ik al langer bang voor waren. We wisten niet dat het zo ver ging." Dat zegt Di Rupo in De Standaard.



Voormalig Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten verklaarde vrijdag dat N-VA bij de onderhandelingen over de Vlaamse regering een piste met Vlaams Belang aan boord heeft voorgelegd aan Open Vld en CD&V. Ze zouden daarvoor "rijkelijk beloond" worden, aldus Rutten. Oud-staatssecretaris Francken herhaalde zondag dat de gesprekken met Vlaams Belang niet voor de schijn waren, ook volgens Vlaams minister Ben Weyts lagen verschillende scenario's op tafel om "rekening te houden met het signaal van de kiezer".

Voor Elio Di Rupo toont dit aan dat samenwerking met N-VA heel moeilijk wordt. "Het bevestigt waar Paul (Magnette) en ik al langer bang voor waren. We wisten niet dat het zo ver ging. Als de N-VA met Vlaams Belang wil samenwerken, dan is het voor ons volstrekt ondenkbaar om nog samen met hen in een regering te stappen."

Vlaams Belang is een partij die "dans le fond" racistisch is, zegt Di Rupo. "Bij elk voorbeeld van zo'n extreemrechtse partij die mee aan de macht komt, zie je dat de fundamentele mensenrechten, individuele vrijheden en de vakbonden zwaar ingeperkt worden. Ik begrijp perfect dat Gwendolyn Rutten daar onmiddellijk neen op heeft gezegd.”

Ook in het verleden hebben PS en N-VA nooit een manier gevonden om samen te werken, zegt Di Rupo. "Bart (De Wever) wist heel goed wat er essentieel was om ons te overtuigen. Maar hij heeft geen enkel bemoedigend antwoord gegeven. Als ze echt met ons wilden samenwerken, dan hadden ze het wel anders aangepakt. Dan zouden ze van ons ook dingen gevraagd hebben om hun eigen militanten gerust te stellen.”

