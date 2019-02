Di Rupo: “Tegen de wens van N-VA in bloeit Wallonië dankzij de PS” FVI

24 februari 2019

15u28

Bron: Belga 0 Wat de N-VA ook beweert of hoopt, Wallonië is in volle bloei dankzij de socialisten. Dat heeft PS-voorzitter Elio Di Rupo zondag gezegd op het verkiezingscongres van de Franstalige socialisten in Namen.

"In tegenstelling tot wat de N-VA zegt en wenst, is Wallonië in volle bloei. Tussen 2003 en 2016 situeerde de economische groei van Wallonië zich tussen de groei van Frankrijk en Duitsland en was de groei groter dan het gemiddelde in de eurozone. Sinds 2016 heeft Wallonië het groeitekort ten opzichte van het Belgische gemiddelde overbrugd. En in vergelijking met andere Europese landen is de groei van het aantal jobs in Wallonië erg sterk. Die cijfers vormen een ongemakkelijke waarheid voor de separatisten", aldus Di Rupo.

“Het hart van Wallonië klopt links en Wallonië heeft de kracht gevonden om zich te herstellen”

De PS-voorzitter geeft wel toe dat de werkloosheid in Wallonië te hoog blijft en dat de armoede nog steeds te groot is. "Maar meer dan ooit willen de Walen die problemen aanpakken. Het hart van Wallonië klopt links en Wallonië heeft de kracht gevonden om zich te herstellen, met name dankzij het Marshallplan", stelde Di Rupo.

In de ogen van de PS-voorzitter ligt het probleem niet bij de kwaliteit van de Waalse bedrijven, maar zijn ze nog met te weinig en ook onvoldoende groot om de concurrentie met internationale bedrijven aan te gaan.

De PS wil tegen 17 maart haar verkiezingsprogramma uitgewerkt hebben en wil daarmee "de moeder van alle veldslagen" aangaan. "Aan alle slachtoffers van het liberalisme en kapitalisme, zeg ik dat kapitalisme niet onvermijdelijk is en dat sociale onrechtvaardigheid ook niet de enig mogelijke horizon is. De ultrarijken, de bevoorrechten, de grote vervuilers en uitbuiters zullen niet altijd regeringen hebben die naar hun pijpen dansen. Ze zullen de PS op hun weg vinden", besloot de voormalige premier.

Meer over Wallonië

politiek