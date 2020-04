Di Rupo spreekt van “zeer voorzichtige” versoepeling van beperkingsmaatregelen LH

23 april 2020

16u06

Bron: Belga 3 Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) zegt dat de beperkingsmaatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengegaan "op een zeer, zeer voorzichtige manier" versoepeld zullen worden. "We zullen nog maanden met het virus moeten leven", zei hij vandaag in het Waals Parlement.

"We moeten vooruit, maar traag en zeer bedachtzaam zodat er de komende weken geen nieuwe opstoot van het aantal besmettingen komt die ons zou dwingen om van nul te herbeginnen", zegt Di Rupo. Net als zijn federale, Vlaamse en Brusselse collega's neemt hij morgen deel aan de Nationale Veiligheidsraad die zich over de exitstrategie zal buigen.

"Ik weet niet wat er zal gebeuren", zegt Di Rupo over die vergadering. "We zullen de experts horen en de beslissingen nemen die genomen moeten worden door de belangen tegenover elkaar af te wegen. De eerste prioriteit blijft de gezondheid".

Di Rupo is lovend over de samenwerking met de andere gewesten en het federale niveau. Premier Sophie Wilmès (MR) slaagt er volgens hem in om de verschillende deelregeringen "met elkaar te laten praten en samen te werken". "De samenwerking met het federale niveau is optimaal en helemaal niet chaotisch. We mogen blij zijn dat ons land, met zijn institutionele diversiteit, er in slaagt om de zaak in goede banen te leiden.”

Wilmès zei eerder vandaag dat een terugkeer naar een vorige fase niet uitgesloten is, zelfs als de Nationale Veiligheidsraad beslist om de coronamaatregelen te versoepelen. “Als zou blijken dat de verspreiding van het virus niet onder controle is, moeten we een stap terugzetten en dan zullen we dat ook doen.”

