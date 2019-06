Di Rupo sluit deur niet langer voor coalitie met N-VA: “Ik stel geen veto’s” DBA

13 juni 2019

08u29

Bron: De Morgen 14 PS-voorzitter Elio Di Rupo sluit niet langer uit dat zijn partij in een regering stapt met N-VA. Dat zei Di Rupo aan de RTBF. Al voegt hij eraan toe dat N-VA dan haar communautaire eisen moet laten vallen.

N-VA en de PS: al jaren gelden de partijen als gezworen vijanden. De afgelopen maanden zei N-VA-voorzitter Bart De Wever regelmatig dat zijn partij niet in een federale regering met de Franstalige socialisten zal stappen. Bij de PS werd eenzelfde veto gesteld.

Maar nu zet Di Rupo de deur toch op een kier. Als N-VA haar communautaire eisen laat vallen, wordt een coalitie tussen beide partijen wel mogelijk, zei hij in La Première. “Dan zou het een heel ander universum kunnen zijn. Ik geloof dat de burgers vandaag vooral concrete oplossingen vragen voor hun alledaagse leven: koopkracht, extra inkomsten, gezondheidszorg... Ze vragen helemaal niet dat we ons in een nieuwe staatshervorming storten. We moeten er alles aan doen om dat te vermijden.”

Tijdens de verkiezingscampagne sloot zowel de PS als de N-VA uit dat de twee partijen met elkaar zouden gaan regeren. Na 26 mei bleven de twee elk de grootste formatie in hun landsgedeelte: de N-VA in Vlaanderen, de PS in Franstalig België. “Ik neem akte van de politieke realiteit sinds de verkiezingen. Ik stel geen veto’s”, zei Di Rupo op de radio. Hij verwees ook naar het werk dat informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders al gerealiseerd hebben.