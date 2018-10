Di Rupo: "Samenwerken met N-VA? Ik heb nooit het woord 'nooit' gebruikt" SVM

Elio Di Rupo staat na de stembusgang van 14 oktober open voor gesprekken met alle partijen in Bergen. Dat zegt hij bij 'Le Grand Oral' op de RTBF-radio. En samenwerken met N-VA op federaal niveau? "Ik heb nooit het woord 'nooit' gebruikt."

De PS-voorzitter is lijstduwer in zijn thuisstad. Lijsttrekker is eerste schepen Nicolas Martin.

"Op het lokale vlak leeft ieder in functie van de lokale realiteit en uiteraard ook in functie van bepaalde affiniteiten (...) Ik houd de deur open voor iedereen die met ons wil spreken." Hij voegt er wel aan toe dat de PTB "helemaal geen oplossing is". De PS aast in de Henegouwse hoofdstad op een nieuwe absolute meerderheid en wordt onder meer uitgedaagd door MR-kopstuk Georges-Louis Bouchez.

Over een eventueel burgemeesterschap spreekt de voormalige premier zich niet uit. "Ik sta op de lijst om een maximum aantal zetels te veroveren. We willen dat zoveel mogelijk PS-kandidaten verkozen worden in de gemeenteraad."

"Ik juich een verzwakte N-VA toe"

Dat de N-VA in recente peilingen achteruitgaat, stemt Di Rupo niet ontevreden. "Als morgen de N-VA zou verzwakken, zou ik dat toejuichen", dixit de PS'er.

Op de vraag of hij ooit met de N-VA op federaal niveau zou samenwerken, komt evenwel geen expliciet njet. "Ik heb nooit het woord 'nooit' gebruikt, ik hou niet van dat soort discours (...) Maar dat is helemaal niet mijn keuze. Mijn diepste wens is om opnieuw federaal te besturen zonder de N-VA."

