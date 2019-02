Di Rupo roept bedrijfsleiders op om te investeren in klimaatfonds ttr

PS-voorzitter Elio Di Rupo roept de bedrijfsleiders die de petitie 'Sign for my future' hebben getekend op om 5 procent van hun winsten te investeren in een publiek-privaat klimaatfonds.

"Door dit te doen, zouden de 'patrons' tonen dat ze deze actie niet alleen steunen om zichzelf een gerust geweten te bezorgen, maar ook dat ze zich bewust zijn van de klimaatcrisis en dat ze de noodzakelijke investeringen willen helpen realiseren", zegt Di Rupo vandaag in ‘Le Soir’. Tegelijk moet volgens hem de overheid meer geld in het klimaat pompen.

Vijf procent van de bedrijfswinsten aan een klimaatfonds overdragen, komt volgens Di Rupo neer op een "erg redelijke" inspanning die jaarlijks 350 miljoen euro zou opleveren voor de klimaattransitie. Over een periode van vijf jaar moet het fonds 1,7 miljard euro aan investeringen mogelijk maken.



Di Rupo benadrukt dat het om een vrijwillige bijdrage van het bedrijfsleven zou gaan. Bedrijven die nu al hun handtekening onder 'Sign for my future' zetten, zijn onder meer Umicore, Danone, Pairi Daiza, Proximus, Delhaize en Luminus.