Di Rupo (PS) steunt gele hesjes: “Symbool voor wie genoeg heeft van liberale regering” SPS

26 november 2018

12u48

Bron: Belga 0 PS-voorzitter Elio Di Rupo steunt de vreedzame betogers tegen de gestegen brandstofprijzen, zeg maar de gele hesjes. Ze staan symbool voor wie genoeg heeft van de liberale regeringen in Frankrijk en België, zegt de Franstalige socialist in verschillende media. Hij veroordeelt daarentegen het vandalisme waaraan de actie ten prooi viel, dat volgens hem streng moet worden bestraft.

Di Rupo begrijpt de vreedzame manifestanten. "Ze drukken uit dat ze het gehad hebben met de liberale regeringen, in Frankrijk net als in België. Ze moeten rondkomen met 700, 800 of 1.000 euro per maand. Ze hebben niet enkel genoeg van de brandstofprijzen, maar ik denk dat ze er in ruimere zin de buik van vol hebben".

De voormalige premier viseert daarbij het beleid van de regering-Michel, die volgens hem de armoede heeft vergroot. "Sinds deze afgelopen drie jaar is het leven nooit zo duur geweest", luidt het. Hij schuift een aantal ingrepen naar voren om de koopkracht wat aan te zwengelen: "Het minimumloon moet van 7,5 naar 14 euro, de btw op elektriciteit moet van 21 naar 6 procent en een bezoek aan de huisarts en tandarts moet gratis worden".

De PS'er zet zich ook af tegen een "sanctionerend ecologisme" met het oog op de energietransitie. Hij pleit daarentegen voor stimulering en beloning om een gedragswijziging teweeg te brengen. "Het is gemakkelijk voor wie het goed heeft om een Tesla te kopen of zijn huis te isoleren. De PS gaat voor ecosocialisme, dus zowel ecologisch als sociaal. We moeten de mensen die de middelen niet hebben begeleiden, bijvoorbeeld om hun woning te isoleren".