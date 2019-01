Di Rupo (PS): “Het is tijd voor de herovering. We zijn het enige geloofwaardige linkse alternatief” KVE

11 januari 2019

21u08

Bron: Belga 0 2019 moet voor de PS het jaar van de 'remontada' (comeback/terugkeer) worden. Dat heeft PS-voorzitter Elio Di Rupo gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak in de BOZAR. Volgens Di Rupo vormt zijn partij het enige echte alternatief voor het liberale model van de ‘MR/N-VA-regering’ van de afgelopen jaren. "We zijn het enige geloofwaardige linkse alternatief", dixit Di Rupo. In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei is de boodschap van Di Rupo ambitieus: “Het is tijd voor de herovering. Laten we van 2019 het jaar van reconquista, het jaar van de remontada, maken."

Volgens Di Rupo is zijn PS "een partij van de oplossingen". De PS-voorzitter schuift een aantal voorstellen naar voor: pensioen opnieuw op 65, een herfinanciering van de NMBS, gratis huisarts en tandarts (geschatte kostprijs: 300 miljoen euro), verlaging van de btw van 21 naar 6 procent op elektriciteit en op protheses, brillen en hoorapparaten.



"Eén legislatuur van rechts was al voldoende om hele delen van de bevolking in de problemen te brengen", stelde Di Rupo. "De enige manier om die beweging te stoppen, is om de PS opnieuw aan de tafel te krijgen op alle niveaus", zo zei de PS-voorzitter.

“Stabiele en zekere factor”

De PS wil zich opstellen als "stabiele en zekere factor" in een samenleving die volop in verandering is. De Franstalige socialisten hameren er daarbij op dat sociale bescherming geen luxeproduct is en dat het de bedoeling is om de rijken meer te laten bijdragen. "Wij, socialisten, zullen exact het tegenovergestelde doen wat de regering-Michel gedurende de afgelopen legislatuur heeft gedaan. We zullen de kleine minderheid bovenaan, de rijksten, meer laten bijdragen om zo de situatie voor het overgrote deel van de bevolking te verbeteren.”