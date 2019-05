Di Rupo (PS) duidelijk: “Federale regering met CD&V, Open Vld, Groen en sp.a langs Vlaamse zijde” KVDS

27 mei 2019

21u00

Bron: RTBF 190 Binnenland PS-voorzitter Elio di Rupo wil een federale regering met CD&V, Open Vld, Groen en sp.a langs Vlaamse zijde. Dat heeft hij gezegd op de Franstalige zender RTBF.

Di Rupo vertelde dat hij eerst wil kijken hoe de kaarten liggen op federaal vlak - ook al is hij daar niet aan zet - voor hij aan de regionale regeringsvorming begint. “Maar we kunnen niet oneindig wachten om regeringen te vormen in Brussel, in Wallonië en in de Franse gemeenschap”, zei hij ook.

N-VA

Richting N-VA is het water bijzonder diep, zo bleek nog maar eens. Bart De Wever had eerder al gezegd dat hij een veto zal stellen voor een federale regering met de PS, maar dat lijkt wederzijds. Doorn in het oog van di Rupo is onder meer het confederalisme waarvan de Vlaams-nationalisten spreken. “Confederalisme is niet meer of niet minder dan de splitsing van ons land en dat willen we niet. Daar willen we niet over onderhandelen”, klonk het duidelijk. Di Rupo struikelt ook over het feit dat de N-VA zich naar zijn mening “heel antisociaal” heeft opgesteld. “Dat is tegengesteld aan onze partij”, zei hij daarover.





Voor de vorming van de federale regering heeft hij een duidelijke voorkeur: Di Rupo wil het doen met CD&V, Open Vld, Groen en sp.a langs Vlaamse zijde. “Maar de vraag is of zij de kracht en de politieke wil hebben om in een federale regering te stappen zonder een meerderheid onder de Vlaamse parlementsleden in de Kamer.”



Hoe haalbaar?

Hoe haalbaar zo’n coalitie is, is dan ook nog maar de vraag. De drie traditionele partijen samen met de groenen zouden, als ook alle Franstalige zusterpartijen daar aan meedoen, weliswaar een comfortabele meerderheid van 93 zetels hebben op 150. Maar of zo’n bonte coalitie inhoudelijk werkbaar is?

En zelfs met z’n vieren samen hebben CD&V, Open Vld, sp.a en Groen geen meerderheid aan Vlaamse kant (41 zetels). N-VA en Vlaams Belang hebben er samen 43. De Wever noemde een eventueel scenario zonder Vlaamse meerderheid eerder al “een majeur probleem”.