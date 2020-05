Di Rupo over het gebrek aan familiaal contact: “We hebben de mensen net willen beschermen” SVM

05 mei 2020

12u58

Bron: Belga 0 De Nationale Veiligheidsraad (NVR) heeft heel wat kritiek gekregen omdat het familiale aspect voorlopig in de koelkast blijft. Werknemers kunnen intussen wél weer aan de slag. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) verdedigde die beslissing nu in de bijzondere commissie ‘Covid-19' van het Waals Parlement.

“Men zegt dat er geen rekening gehouden wordt met het menselijke, maar het tegendeel is waar”, klonk het. “We hebben net de mensen willen beschermen. In de bedrijven en winkels kunnen strikte maatregelen opgelegd en gecontroleerd worden. In familieverband is dat veel ingewikkelder.”

Di Rupo is ervan overtuigd dat de federale loyauteit werkt. Het gebaar van premier Wilmès (MR) om de gewesten uit te nodigen is daar volgens hem een bewijs van. “De noodtoestand vereist dat het federale niveau aan het stuur zit, maar de Waalse regering werkt op volle kracht wat haar bevoegdheden betreft. De NVR is natuurlijk ook geen theekransje. De vergaderingen duren soms lang, maar dat komt omdat iedereen aandachtig luistert naar zijn buur. Tot nu toe zijn we er steeds in geslaagd een consensus te bereiken", stelde de Waalse regeringsleider.



Di Rupo benadrukte vertrouwen te hebben in het expertenpanel. "Onze prioriteit blijft de openbare gezondheid. Tegelijk zijn er 1,3 miljoen tijdelijke werklozen. Een voorzichtige en geleidelijke exitstrategie dringt zich op", besloot hij.

