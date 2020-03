Di Rupo: "Onduidelijkheid over de te nemen maatregelen, extreem chaotisch in ziekenhuizen” TT

10 maart 2020

14u11

Bron: Belga 9 Er heerst onduidelijkheid over de te nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat zei Waals minister-president Elio Di Rupo voor de start van de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad vanmiddag. Hij wil duidelijkheid voor de bevolking.

De top van de federale en regionale regeringen zitten deze middag samen in de Wetstraat 16 om eventuele bijkomende maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Volgens Di Rupo zouden bijvoorbeeld bijeenkomsten van meer dan duizend personen in een gesloten ruimte een risico kunnen inhouden. Hij vraagt duidelijkheid in alle sectoren - zowel in scholen, gezondheidszorg, openbaar vervoer als de administratie - voor de bevolking.

De Waalse minister-president hoorde ook dat de toestand in de ziekenhuizen “extreem chaotisch" is. “Men zegt me dat het extreem chaotisch is in de ziekenhuizen, want er is een grote angst, en ze weten niet allemaal wat te doen. Dat moeten we nu allemaal verduidelijken.”