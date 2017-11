Di Rupo noemt Spaans premier Rajoy "autoritaire franquist" "Schokkend om Puigdemont in gevangenis te zetten" TT

17u23

Bron: Belga 20 epa Elio Di Rupo als Belgisch premier in 2012 en huidige Spaans premier Mariano Rajoy op een Europese top in Brussel. PS-voorzitter en ex-premier Elio Di Rupo noemt het "schokkend om de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont in de cel te steken", zo oordeelt hij op Twitter. Hij vergelijkt de houding van de Spaanse premier Mariano Rajoy met die van een "autoritaire franquist".

"Ik bestrijd het beleid van Puigdemont, maar ik zou erg geschokt zijn als de Belgische justitie hem in de cel zet", zegt Di Rupo. "Laten we een minimum aan waardigheid terugvinden. Laten we het onafhankelijkheidsstreven bestrijden, maar democraten blijven." Di Rupo sluit af met te zeggen dat "Puigdemont zijn positie heeft misbruikt, maar Rajoy heeft zich als een autoritaire franquist gedragen", verwijzend naar de voormalige Spaanse dictator Francisco Franco.

Puigdemont a abusé de sa position mais Rajoy s'est comporté en franquiste autoritaire. Trouvons le chemin d'une Espagne davantage fédérale. Elio Di Rupo(@ eliodirupo) link

Photo News Elio Di Rupo (PS).

De voormalige premier pleit er nog voor om een weg naar een meer federaal Spanje te zoeken.

Drie dagen geleden bekritiseerde Di Rupo Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) nog omdat die het opsluiten van "democratisch verkozen regeringsleiders meer dan een brug te ver" vond.

Appartient-il au Min-President flamand NV-A d’intervenir et de juger publiquement d'une procédure judiciaire en cours en Espagne? #Catalonia Elio Di Rupo(@ eliodirupo) link