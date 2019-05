Di Rupo neemt vanaf woensdag het initiatief in Waals parlement SVM TTR

26 mei 2019

22u51

Bron: Belga 1 PS-voorzitter Elio Di Rupo wil vanaf woensdag het initiatief nemen in het Waals parlement en de Franstalige gemeenschap. De socialisten blijven naar alle waarschijnlijkheid de grootste in het Waals parlement, ondanks een historisch dieptepunt.

Met twee derden van de stemmen geteld haalt PS voorlopig iets meer dan 25 procent van de stemmen voor het Waals parlement. Een verlies van bijna 6 procentpunt en een historisch dieptepunt, maar de socialisten blijven wel de grootste partij.

De PS is daarom van plan het initiatief te nemen, kondigde voorzitter Elio Di Rupo vanavond aan. Vanaf woensdag nodigt hij de andere partijen uit met het oog op een coalitie in Wallonië en in de Franse Gemeenschap. Op federaal vlak wacht de PS het initiatief van de koning af, zei Di Rupo. Ook wat Brussel betreft, wacht de PS-voorzitter de volledige resultaten nog af.

Di Rupo toonde zich tevreden met het resultaat van zijn partij. “Een echt succes voor de socialistische partij”, zei hij. Volgens hem hebben de burgers een “verlangen naar verandering” getoond, een “duidelijk signaal”.

Over de resultaten in Vlaanderen is de oud-premier minder enthousiast. De verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang “moet alle democraten zorgen baren en kwetst onze meest fundamentele waarden”, vindt Di Rupo.