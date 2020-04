Di Rupo: “Maatregelen niet versoepelen, wel verlengen, en vandaag geen beslissing over onderwijs” TT

15 april 2020

16u19

Bron: Belga 20 De Nationale Veiligheidsraad zal de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus verlengen. Dat zei Waals minister-president Di Rupo (PS) voor aanvang van de vergadering vanmiddag. Di Rupo denkt dat er een beslissing komt over de zomerfestivals, maar nog niet over een mogelijke herneming van de lessen in de scholen.

Di Rupo persoonlijk denkt dat de zomerfestivals afgeblazen zullen moeten worden. "Zal de verspreiding van het virus tegen de zomer in die mate gedaald zijn dat we grote bijeenkomsten kunnen toelaten? Dat zou me verbazen. We zullen dus heel waarschijnlijk een duidelijke beslissing moeten nemen. Dat is in het belang van iedereen en zeker van de organisatoren van festivals.”

Over de scholen zal er volgens Di Rupo wellicht niet gesproken worden. "We moeten luisteren naar de experts en dan ook naar wat leraren, ouders en vakbonden zeggen. We zijn er nog niet. Het is dus een kwestie die vandaag niet besproken zal worden.”



Allicht blijven de scholen dus sowieso dicht tot 3 mei. Eind deze week komen er normaal gezien wel nieuwe richtlijnen over de praktische organisatie van bijvoorbeeld examens.

