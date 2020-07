Di Rupo in de clinch met gouverneur Nationale Bank na uitspraken over Wallonië: “Dichter bij communistisch regime dan bij neoliberaal” ADN

01 juli 2020

18u17

Bron: Belga 72 "Fout qua inhoud en verontrustend als ze van een persoon in deze functie komen". Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) is niet gediend met verklaringen die gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank in het blad Louvains van de UCLouvain laat optekenen.

"We hebben een probleem van institutionele spanning en een economische structuur in het zuiden van het land die afhankelijk is van transfers van Vlaanderen", stelt Wunsch.



"We zitten allicht aan 70 procent openbare uitgaven in Wallonië in 2021-2022. Dat wil zeggen dat we dichter bij een communistisch regime dan bij een neoliberaal regime zitten". Volgens de gouverneur moet beseft worden dat "de economische structuur niet zelfdragend is". "Zoniet missen we het debat over de herstructurering van de economie".

‘Verontrustend’

Di Rupo is niet opgezet met die uitspraken. "Indien deze verklaringen echt gedaan zijn, dan zijn ze fout qua inhoud en verontrustend als ze van een persoon in deze functie komen", zo reageert de minister-president op Twitter. Hij herinnert eraan dat de gouverneur van de Nationale Bank "ten dienste van het land staat, inclusief de drie gewesten".



"Hij is er niet om waardeoordelen te vellen of ongefundeerde verklaringen te verkopen. We verwachten van een gouverneur dat hij met ernst, omzichtigheid en terughoudendheid handelt, niet dat hij taal gebruikt die buitensporig is en kwaadwillig ten aanzien van openbare instellingen.”

Lees ook: Gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch zet politici met voeten op de grond: “Zomaar geld uitdelen, dat is gevaarlijk” (+)

Il n’est pas là pour porter des jugements de valeur, ni colporter des propos infondés. On attend d’un Gouverneur qu’il agisse avec sérieux, circonspection et retenue, non qu’il tienne un langage outrancier et malveillant à l’égard des institutions publiques. 2/2 Elio Di Rupo(@ eliodirupo) link