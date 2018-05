Di Rupo: "Ik zou ouders Mawda verblijfsvergunning van 5 jaar geven" ADN

28 mei 2018

22u35

Bron: Belga, VRT NWS 0 PS-voorzitter en oud-premier Elio Di Rupo mengt zich in de commotie rond de 2-jarige Mawda, het meisje dat ruim een week geleden omkwam door een politiekogel. Di Rupo pleit ervoor haar ouders een verblijfsvergunning te geven. “Mocht zoiets gebeurd zijn toen ik premier was, zou ik een verblijfsvergunning van 5 jaar - hernieuwbaar - hebben toegestaan”, vertelt hij in een gesprek met VRT NWS. “Voor een uitzonderlijke situatie is een uitzonderlijk antwoord aangewezen.”

Madwa en haar familie probeerden met andere transmigranten naar Groot-Brittannië te reizen toen het kind tijdens een achtervolging gedood werd door een politiekogel. Di Rupo velt geen waardeoordeel over de politie; hij wil de resultaten van het onderzoek van het Comité P en van justitie afwachten.

Los daarvan vindt de PS-voorzitter dat een minimum van respect aan de orde is. “Natuurlijk bevinden die ouders zich in een illegale situatie”, zo vangt Di Rupo vurig aan. “Maar hun kind is gedood. En het is niet om het even wie die het kind heeft gedood. Het is onze politie. Het is onze staat, de staat vertegenwoordigd door de politie. En dus hebben wij een verantwoordelijkheid als staat.” Als hij nog premier was geweest, had hij haar eigen zeggen een hernieuwbare verblijfsvergunning van vijf jaar toegestaan, want “voor een uitzonderlijke situatie is een uitzonderlijk antwoord aangewezen".

In dat kader verwijst hij ook naar de spectaculaire heldendaad van een illegale Malinees in Parijs. Die redde een peutertje dat aan een balkon bengelde en krijgt nu de Franse nationaliteit. Hoewel er uit verschillende hoeken kritiek wordt geuit op de "politieke recuperatie" door de Franse president Emmanuel Macron, ziet de PS-voorzitter dat anders. "President Macron heeft onmiddellijk gereageerd. Dat is de grootsheid en de menselijkheid van de politiek." "Waartoe dienen wij als we niet menselijk kunnen zijn of kunnen tonen dat onze eer op het spel staat?", aldus Di Rupo. "Het ging ook om een illegale migrant. Hij heeft een heldendaad gesteld, en dus heeft de president beslist dat voor een uitzonderlijk probleem een uitzonderlijke oplossing moet kunnen."