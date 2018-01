Di Rupo: "Federale regering staat voor miserie, miserie, miserie" kv

21u48

Bron: Belga 19 BELGA PS-voorzitter Elio Di Rupo tijdens zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de PS in Brussel. PS-voorzitter Elio Di Rupo heeft vandaag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak scherp uitgehaald naar de regering-Michel. "Het is niet jobs, jobs, jobs maar miserie, miserie, miserie", aldus Di Rupo.

Volgens de PS-voorzitter is de federale regering er - in tegenstelling tot de vorige regering Di Rupo - onvoldoende in geslaagd om jobs te creëren. "Er hadden er 200.000 à 210.000 gerecreëerd kunnen worden, in plaats van 170.000 jobs". Bovendien heeft de huidige regering vooral werk gemaakt van "zeer slecht betaalde flexi-jobs, in het bijzonder voor jongeren".

Di Rupo kwam ook terug op het migratiebeleid van staatssecretaris Theo Francken en de N-VA, "dat een bepaald deel van de bevolking bevalt, in het bijzonder in Vlaanderen en Antwerpen" en waar mee wordt ingestemd door de premier en de MR.

De PS-topman maakte zelfs een vergelijking tussen de premier en diens vader Louis Michel toen die minister van Buitenlandse Zaken was. "Met Louis en een zekere Guy Verhofstadt waren de liberalen humanisten die een beleid voerden met aandacht voor migranten. Nooit zou men mensen teruggestuurd hebben naar een land als Soedan."

De Franstaligen worden amper vertegenwoordigd door de huidige federale regering, vindt Di Rupo. Het huidige beleid wordt meer en meer aangespoord vanuit Antwerpen, argumenteerde Di Rupo.