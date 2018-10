Di Rupo clasht stevig met premier Michel: "U kondigde aan dat we zonder socialisten nogal eens zouden zien. U moet toegeven dat dit niet gelukt is" ADN

09 oktober 2018

12u20

Bron: Belga 2 Het debat over de regeerverklaring van premier Charles Michel is vandaag uitgedraaid op een pittig steekspel tussen de premier en zijn voorganger Elio Di Rupo. De PS-voorzitter schetste een bijzonder negatieve balans van het beleid van de voorbije jaren. Premier Michel onderbrak Di Rupo geregeld en verweet hem een loopje te nemen met de waarheid.

Nadat de premier gisteren zijn state of the union uitsprak, is het vandaag de beurt aan de parlementsleden om over die regeerverklaring te debatteren. Opvallend genoeg beklom voor de PS niet fractieleider Ahmed Laaouej het spreekgestoelte, maar voormalig premier Di Rupo. En het is voor de PS-voorzitter duidelijk dat het beleid van de voorbije jaren vooral gelijkstaat aan sociale afbraak. "Het is tijd dat een andere regering de teugels in handen neemt", blikte hij al vooruit naar het einde van de legislatuur.

Ongelijkheden

"Alle prijzen zijn gestegen, maar het inkomen van de burgers niet", stelde Di Rupo. "Uw beleid laat de ongelijkheden toenemen". Di Rupo trok een parallel met de Michelingids. Mochten er sterren worden gegeven voor het talent van ministers om sociale afbraak te organiseren, dan zouden minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) drie sterren krijgen, stelde hij. De eerste wegens de besparingen in de gezondheidszorg, de tweede wegens de vele "oneerlijke" hervormingen binnen zijn beleid.

"Vier jaar geleden kondigde u aan dat we zonder socialisten nogal eens zouden gaan zien. U moet toegeven dat dit niet gelukt is", verwees de ex-premier naar de lagere economische groei dan het Europees gemiddelde. Hij laakte ook het "energiefiasco waar de burgers voor zullen betalen", net als de houding van de regering in ethische dossiers. "Uw liberalisme is hyperconservatisme geworden".

Di Rupo kreeg bijval van Kristof Calvo (Groen). "U hebt gisteren Nelson Mandela geciteerd, maar dat volstaat niet om de fratsen van Jan Jambon en Theo Francken goed te praten", luidde het. "Onder Charles Michel is het imago van ons land inderdaad achteruit gegaan. U citeert Nelson Mandela, maar laat Theo Francken in het buitenland het woord voeren".

Mocht ik voorzitter zijn van de socialisten, dan zou ik applaus geven voor de 200.000 mensen die nu aan het werk zijn en vijf jaar geleden niet CD&V-voorzitter Wouter Beke

Weerwerk

Premier Charles Michel was duidelijk niet van plan de kritiek zomaar over zich heen te laten gaan. Meermaals verweet hij Di Rupo "onwaarheden" te verkondigen. Zo ook toen de oud-premier zei dat de regering "twee miljard euro bespaard heeft in de sociale zekerheid". De regering ontkent dat met klem. Michel kaatste de bal ook terug. "Het zijn uw puinhopen die we hebben aangetroffen".

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke mengde zich in het debat. "Mocht ik voorzitter zijn van de socialisten, dan zou ik applaus geven voor de 200.000 mensen die nu aan het werk zijn en vijf jaar geleden niet". Ook voerde hij aan dat de sociale uitkeringen deze legislatuur met meer dan 11 miljard euro omhoog zijn gegaan. "We kunnen discussiëren over de vraag of het voldoende was, maar doen alsof deze cijfers niet bestaan, is niet eerlijk".

"Ik vrees dat de 1,5 miljoen euro voor het fonds tegen fake news door collega Di Rupo al is opgebruikt", vulde N-VA-voorzitter Peter De Roover aan.