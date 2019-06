Deze zomer opnieuw werken op grote Brusselse verkeersassen FVI

11 juni 2019

11u13

Bron: Belga 1 De zomermaanden zijn jaarlijks een gelegenheid om enkele grote werken uit te voeren op de Brusselse verkeersassen. De Leopold II-tunnel, de Rogiertunnel en de Keizer Karellaan zijn de voornaamste gewestwegen die Brussel Mobiliteit tussen juni en september onder handen neemt.

De Leopold II-tunnel wordt voor zijn grondige renovatie voor het tweede jaar op rij volledig afgesloten tijdens de zomermaanden. Vanaf 28 juni gaat de langste tunnel van België toe. Ter voorbereiding hiervan wordt vanaf 15 juni eenrichtingsverkeer ingevoerd rond het Elizabethpark en de Basiliek van Koekelberg om zo doorgaand verkeer in de woonwijken te voorkomen. Tot en met 1 september rijden de bussen in wijzerzin en de personenwagens in tegenwijzerzin.

Vivaqua, Elia en Sibelga starten op 17 juni met de renovatie van hun installaties op de Keizer Karellaan tussen de Basiliek en de Vliegvelddreef. De werken vinden hoofdzakelijk plaats aan de kant van de even huisnummers. Daarom zal in de richting van de autosnelweg nog tot en met 1 september slechts één rijstrook beschikbaar zijn. Tegen het begin van het schooljaar moeten alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn.

De grondige herstelling van de Rogiertunnel wordt ook voortgezet in de zomermaanden. Vanaf 28 juni wordt de tunnelkoker richting Basiliek afgesloten en moeten de auto's in beide richtingen over één rijstrook door de koker richting zuid. Half augustus draait de verkeerssituatie om en wordt de tunnelkoker richting zuid afgesloten. Al het verkeer moet dan tot 1 september door de tunnelkoker richting Basiliek.