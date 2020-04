Deze zomer geen Belgische bedevaarten naar Lourdes AH

24 april 2020

13u55

Bron: Belga 1 Vanwege de coronapandemie worden alle Belgische bedevaarten naar Lourdes die gepland waren tot eind augustus afgelast. Dat hebben de dertig Belgische bestuurders van de Lourdesbedevaarten beslist.

Of er bedevaarten na augustus mogelijk zijn, wordt later beslist, afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie, klinkt het. “De precaire gezondheid van veel mensen die naar Lourdes op bedevaart gaan, is de belangrijkste reden voor deze beslissing, die pijnlijk maar noodzakelijk is”, aldus Jos Daems, voorzitter van de Federatie van Bedevaarten uit de Benelux.

Volgens de bestuurders zijn de financiële gevolgen voor de betrokken organisaties niet al te groot, omdat de beslissing ruim voor de vertrekdatum is genomen.