Deze zes langdurige verdwijningsdossiers staan nog open in ons land Hans Renier

06 februari 2019

10u29

Bron: Eigen berichtgeving 20 Na bijna 20 jaar is Simon Lembi in goede gezondheid teruggevonden. De intussen volwassen man verdween in 1999 op 14-jarige leeftijd spoorloos in Brussel. De positieve afloop biedt mogelijk hoop in andere oude dossiers. “We geven de hoop nooit op”, zegt Nel Broothaerts van Child Focus. “We proberen deze zaken altijd onder de aandacht te houden.”

Bij Child Focus staan vele tientallen verdwijningszaken open. “Vaak gaat het om jongeren die weggelopen zijn. Die zaken kennen meestal snel een goede afloop”, zegt Nel Broothaers. “Maar er staan ook zes langdurige verdwijningszaken open. Het is belangrijk dat we daarin nooit de hoop opgeven.”

Vorige week nog lanceerde Child Focus in Brussel samen met Deliveroo de actie ‘Ride to Find’. “In februari rijden bijna 100 Deliveroo-koeriers in Brussel rond met een verdwijningsaffiche op hun rugzak. Zo hopen we waardevolle tips binnen te krijgen over zes langdurig vermiste kinderen en jongvolwassenen.”

Het gaat om deze zes kinderen en jongvolwassenen:

1. Gevriye Cavas

De 5-jarige Gevriye Cavas uit Molenbeek verdween op 6 februari 1985 omstreeks 15 uur, toen hij zijn grote broer ging zoeken die aan het voetballen was op een pleintje vlakbij.

Het onderzoek naar zijn verdwijning werd in 2012 stopgezet. Na 27 jaar concludeerde de onderzoeksrechter dat alle pistes uitgeput waren.

“Het doet pijn, omdat ik de indruk krijg dat het gerecht denkt dat ook wij de zaak hebben afgesloten”, vertelde zin broer Zeky ons toen. “Nochtans is onze broer nog altijd in onze gedachten. Elke keer dat er een kind verdwijnt, moeten we aan Gevriye denken.”

In 2009 verspreidde het gerecht nog nieuwe verouderingsfoto’s van Gevriye Cavas, maar ook die leverden niets op.

2. Ilse Stockmans.

Op 17 februari 1987, vier dagen na haar negentiende verjaardag, verdween Ilse Stockmans aan het station van Leuven. “Het zal wellicht niet gebeuren, maar ik hoop dat ze haar vinden voor ik sterf”, vertelde haar moeder Josephine Nuyts (79) ons twee jaar geleden.

“Ilse werd het laatst gezien door een schoolvriendinnetje. Ze stapte van de bus af om via de tunnel naar het station van Leuven te wandelen. Ik wachtte haar zoals elke dag ‘s avonds op aan het station in Aarschot, maar ze zat niet op de trein. Normaal stond ze altijd buiten te wachten. Gsm’s bestonden in die tijd nog niet. Ik wist onmiddellijk dat er iets ergs gebeurd was.”

3. Nathalie Geijsbregts

Nathalie Geijsbrechts stond op 26 februari 1991 te wachten op de bus aan de Tervuursesteenweg in Leefdaal toen ze werd meegenomen door iemand in een grijze wagen. Daarna werd er niets meer van haar vernomen.

“Ik hoop dat de ontvoerder van Nathalie ooit gaat praten”, zegt haar vader Eric. “Ik ben wel realistisch. Ik ga niet in een hoekje zitten treuren tot ik iets hoor. Ik moet ook verder.”

Mama Anita Pintjens heeft nog maar weinig hoop. Ook toen Child Focus in 2016 met nieuwe technologie een ‘levende’ foto van haar dochter verspreidde. “Na 25 jaar kan een mens ook niet erg veel hoop meer koesteren, hé. Er zijn in al die jaren ook al zoveel ‘daders’ de revue gepasseerd: Dutroux, Fourniret, Ronald Janssens,... Telkens was er hoop op nieuws. Maar telkens volgde ook weer die grote ontgoocheling.”

4. Liam Van den Branden

Liam Van den Branden (2) verdween op 3 mei 1996. Tientallen vrijwilligers speurden in de omgeving naar het jongetje, maar zonder resultaat. Ook latere zoekacties van rijkswacht en brandweerduikers leverden niets op.

In 2004 werden graafwerken verricht in de tuin van pedofiel Hans Vöge, aan de Ringlaan in Willebroek. Maar die leidden niet tot resultaat. Het was het dagboek van de pedofiel - die toen al overleden was - dat de speurders tot graafwerken had doen overgaan. Ze vonden het in een oud gerechtelijk dossier. Enkele dagen na de verdwijning van Liam in 1996 schreef Vöge: “Vandaag in de tuin gespit.”

5. Marijke Francis

Marijke Fracis verdween op 29 juni 2011 toen ze na haar werk in de Aldi in Gingelom op weg was met haar pocketbike naar haar zus in het Waalse Berloz. Daar is ze nooit aangekomen. Haar pocketbike werd later teruggevonden.

De hoofdverdachte in de zaak is intussen overleden bij een zware motorcrash. Beroepscrimineel Didier Conard was de vriend van Marijke, toen die verdween. Conard en een buurjongen, Kevin D. (21), waren al snel hoofdverdachten. Conard zou zijn vriendin doodgeslagen hebben bij een ruzie en daarna samen met D. het lichaam verborgen hebben, maar tot op vandaag konden speurders het lichaam van Marijke niet vinden. Beiden ontkenden ook dat ze haar hadden vermoord. Ze wezen telkens elkaar aan als dader.

Conard kwam in juli 2013 om het leven bij een crash. Kevin D. (21) uit Gingelom werd eind 2013 vrijgelaten.

6. Brian Borms

Brian Borms uit Zele verliet de ouderlijke woning op 31 mei 2017. De toen 24-jarige Brian vertrok vorig jaar in Zele richting Antwerpen, maar keerde nadien terug naar Lokeren. Daar volgde een telefoontje naar zijn moeder om hem te komen halen, maar sindsdien ontbreekt elk spoor.

Zijn gsm-signaal werd het laatst in Overmere opgepikt en daar organiseerden de speurders al verschillende zoektochten. In juni 2018 werd met een grote kraan nauwgezet gegraven in een deel van een weide in Overmere in de hoop een spoor te vinden van de vermiste twintiger.