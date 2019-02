Deze zes langdurige verdwijningsdossiers staan nog open in ons land: “We mogen de hoop nooit opgeven” HR

06 februari 2019

10u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Na bijna 20 jaar is Simon Lembi in goede gezondheid teruggevonden. De intussen volwassen man verdween in 1999 op 14-jarige leeftijd spoorloos in Brussel. De positieve afloop biedt mogelijk hoop in andere oude dossiers. “We geven de hoop nooit op”, zegt Nel Broothaerts van Child Focus. “We proberen deze zaken altijd onder de aandacht te houden.”

Bij Child Focus staan vele tientallen verdwijningszaken open. “Vaak gaat het om jongeren die weggelopen zijn. Die zaken kennen vaak snel een goede afloop”, zegt Nel Broothaers. “Maar er staan ook nog zes langdurige verdwijningsdossiers open. Het is belangrijk dat we daarin nooit de hoop opgeven.”

Vorige week nog lanceerde Child Focus in Brussel een campagne in samenwerking met Deliveroo de actie ‘Ride to Find’. “In februari rijden bijna 100 Deliveroo-koeriers in Brussel rond met een verdwijningsaffiche op hun rugzak. Zo hopen we waardevolle tips binnen te krijgen over zes langdurig vermiste kinderen en jongvolwassenen.”

Concreet gaat het om deze zes langdurige verdwijningen:

Gevriye CAVAS was zes jaar toen hij op 6.02.1985 verdween in Sint-Jans-Molenbeek (Brussel).

Ilse STOCKMANS was 19 jaar toen ze op 17.02.1987 verdween in Leuven (Vlaams-Brabant).

Nathalie GEIJSBREGTS was 9 jaar toen ze op 26.02.1991 verdween in Leefdaal (Vlaams-Brabant).

Liam VAN DEN BRANDEN was 2 jaar toen hij op 3.05.1996 verdween in Mechelen (Antwerpen).

Marijke FRANCIS was 21 toen ze op 29.06.2011 verdween in Montenaken (Limburg).

Brian BORMS was 23 toen hij op 31.05.2017 verdween in Zele (Oost-Vlaanderen)