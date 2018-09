Deze wegen in Wallonië krijgen binnenkort trajectcontrole HA

20 september 2018

12u56

Bron: Belga 1 In Wallonië worden vier nieuwe stukken weg van trajectcontrole voorzien. Dat heeft Waals minister van Mobiliteit Carlo di Antonio (cdH) bekendgemaakt.

Onder de taalgrens worden steeds meer wegen uitgerust met een systeem voor trajectcontrole. Binnenkort zal dat ook het geval zijn langs de N58 in Komen-Waasten (Henegouwen), langs de N527 in Beloeil (Henegouwen), de N966 in Namen en de N971 in Anhée (provincie Namen).



Bij zowat dertig procent van de dodelijke ongevallen in Wallonië is er sprake van overdreven snelheid. De Waalse regering zet daarom in op trajectcontroles. Er is zeven miljoen euro uitgetrokken om veertig stukken weg daarvan te voorzien.