Deze week in de politierechtbank: “Voortaan nul alcohol voor u. En geen 0,cerocerocerocero...” HA

15 februari 2019

11u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een gedetineerde die zo begaan is met het milieu dat hij weigert zich naar de rechtbank te laten overbrengen. Een politierechter in Veurne die in zijn betoog naar wielrenner Alberto Contador verwijst. En een vader die met 182 kilometer per uur op de snelweg wordt geflitst. Zijn excuus? “Ik was de truitjes van de volleybalploeg van mijn zoon vergeten.” Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Te moe en te dronken om te rijden: bestuurder zet zich aan de kant op het fietspad en krijgt rijverbod

B.C. (29) uit Lierde zal zich zijn verjaardag nog lang herinneren. Nadat hij met vrienden was gaan vieren in Geraardsbergen kroop hij met 2,53 promille alcohol in het bloed achter het stuur. Op twee kilometer van zijn woonplaats besloot hij zich te parkeren op een fietspad om een beetje te rusten, maar een getuige belde de politie.

“Normaal ga ik altijd bij mijn ouders slapen als ik in Geraardsbergen ben, maar om de één of andere reden besloot ik om deze keer wel nog naar huis te rijden. Onderweg merkte ik dat het echt niet ging en dat ik fout bezig was. Ik heb me aan de kant gezet om wat te rusten en plots stond de politie aan mijn raam”, legde de bestuurder uit. Omdat hij meer dan 1.8 promille alcohol in het bloed had, kon de politierechter hem een alcoholslot opleggen. Ze besloot dat niet te doen omdat het om een éénmalige overtreding ging en er geen voorgaande waren.



De bestuurder moet wel een effectieve boete van 800 euro betalen. Zijn wagen moet hij in de weekends gedurende 15 dagen aan de kant laten staan.

Gedetineerde wil zich niet laten overbrengen naar rechtbank: “Uit milieuoverwegingen”

Een 41-jarige man uit Ardooie heeft van de politierechter liefst 10.100 euro boete, 4.600 euro met uitstel, gekregen voor een rist overtredingen op 27 juli vorig jaar in Kortemark. “Uit milieuoverwegingen weiger ik om me te laten overbrengen in een gepantserd transport van Brugge naar Veurne”, liet de man per brief weten aan de rechter.

Karl V. had al een rijverbod lopen, maar kroop toch weer achter het stuur, zonder rijbewijs en identiteitskaart. Hij werd tegengehouden en bleek onder invloed van cannabis te rijden. Bovendien weigerde hij de medewerking aan de politie en weigerde een bloedproef. Ook die koppige houding liet V. zien in de politierechtbank van Veurne, waar hij niet opdaagde.

De man zit momenteel in de gevangenis van Brugge, nadat hij op 5 januari een achtervolging van liefst 60 kilometer veroorzaakte tussen Oostduinkerke en Ardooie. Een agent wou V. controleren in de badplaats, omdat de uitlaat van zijn wagen op de grond hing, maar V. stoof ervandoor. Pas op de E403 kon hij klemgereden worden, waarbij ook twee politiewagens beschadigd raakten.

Naast zijn boete kreeg V. ook zowat 7 maanden rijverbod en moet zijn wagen aan de ketting blijven. Bovendien werd hij ook lichamelijk en mentaal definitief ongeschikt bevonden om nog een wagen te besturen.

Politierechter kent iets van wielrennen: “Nul alcohol voor u. En geen 0,cerocerocerocero”

Het minste dat je van de politierechter in Veurne kan zeggen is dat de man zijn klassiekers kent. Hij wilde een handelaar uit Houthulst duidelijk maken dat die de alcohol moet laten en zelfs geen druppel meer mag drinken.

“En met nul alcohol bedoel ik ook echt nul. Zelfs niet 0,cerocerocerocerocero en dan nog iets…”, refereerde de rechter naar de beroemde uitspraak van wielrenner Alberto Contador, na diens positieve dopingtest.

D.B. (51), een weduwnaar die zijn vrouw in 2004 verloor in een verkeersongeval, dreigt definitief rijongeschikt te worden verklaard, omdat hij in amper twee jaar tijd al driemaal dronken werd betrapt achter het stuur. Hij werd tweemaal veroordeeld voor dronken rijden en toch was het opnieuw prijs op 27 augustus vorig jaar in Houthulst. D.B. blies toen zelfs 2,84 promille.

De man moet de politierechter nu wekelijks bloedstalen laten bezorgen, anders dreigt hij definitief zijn rijbewijs te verliezen. Hij komt opnieuw voor op 29 april.

Leerling-chauffeur lapt zowat alle regels aan zijn laars

De politie van Lokeren heeft vorig weekend een leerling-chauffeur uit het verkeer gehaald die erin geslaagd was zowat alle regels met de voeten te treden. De 35-jarige bestuurder werd door een interventieploeg aan de kant gezet op de Zelebaan en dat om 4.30 uur. Op dat tijdstip mag een leerling-chauffeur niet rijden en al zeker niet zonder begeleider. Het bleek echter niet de enige overtreding want de auto bleek noch ingeschreven, noch verzekerd te zijn.

Als de man er alsnog in zou slagen om een rijbewijs te halen, zal hij het ongetwijfeld meteen mogen inleveren bij een veroordeling voor de politierechtbank.

Zeven maanden rijverbod voor hardleerse jonge vader

De politierechter in Kortrijk is het gedrag van Massimo D. uit Kuurne grondig beu. Sturen zonder rijbewijs, onder invloed van drugs, weigeren van adem- en speekseltest, niet inleveren van het rijbewijs…, de jonge vader rijgt de inbreuken zonder schroom aan elkaar. Het levert hem nu zeven maanden rijverbod en ruim 2.000 euro boete op. En de zoveelste stevige uitbrander.

Massimo D. maakte het zo bont in een korte periode dat de politierechtbank besliste om liefst vijf dossiers samen te voegen met het oog op één vonnis. In april 2017 liep de Kuurnenaar de eerste keer tegen de lamp, in de pakweg twaalf maanden nadien werd hij nog een aantal keer gesnapt. Bepaald meewerkend was hij daarbij niet. Hij weigerde bijvoorbeeld een ademtest. Ook toen de politie een speekseltest wou afnemen, ving die bot. Het belette niet om te achterhalen wat de man in zijn lijf had toen hij aan de kant werd gezet. Cocaïne, amfetamines, alcohol, noem maar op. Het leverde hem eerder al veroordelingen op, maar D. greep de kansen niet die de politierechter hem nog bood. Hij liet zelfs na zijn rijbewijs in te leveren na een eerdere veroordeling, waardoor hij later verschillende keren werd betrapt op sturen zonder rijbewijs. Ook voor overdreven snelheid stond hij terecht.

D. stelde zich wijselijk deemoedig op toen de rechter hem vroeg of hij nog iets toe te voegen had aan de woorden van zijn advocaat. Hij verpinkte niet. Samengeteld kijkt de man aan tegen een rijverbod van tien maanden waarvan drie met uitstel. D. moet ook een effectieve boete van 2.160 euro betalen. Een deskundige oordeelde intussen dat de man niet langer geschikt is om te rijden wegens zijn druggebruik. Mocht hij ooit zijn rijbewijs terug willen, dan moet D. opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als praktisch rijexamen. Hij moet ook met goed gevolg medische en psychologische proeven doorstaan.

Met 182 km per uur op snelweg: “Ik was de volleybaltruitjes vergeten”

Een 42-jarige automobilist uit Lendelede moet een boete van 400 euro betalen, maar ontsnapt aan een rijverbod. De politierechter in Kortrijk veroordeelde Stephan P. omdat hij op 10 maart 2018 langs de E403 in Ardooie geflitst werd met 182 km/u. “Hij was verantwoordelijk voor de truitjes van de volleybalploeg van zijn zoon en was die thuis vergeten”, legde zijn advocaat uit. “Hij was snel naar huis gereden en begaf zich snel opnieuw richting volleybalwedstrijd. Veel te snel.” Omdat een rijverbod te nefast zou zijn voor de beroepsactiviteiten van de zaakvoerder van een bedrijf in verwarmingstechniek legde de politierechter geen rijverbod op.

Beschonken spoedarts negeert rood, rijdt fietser aan en vlucht

Aleksander V. (31), de anesthesist die in mei 2018 een fietser aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, heeft van de politierechtbank in Gent een effectieve celstraf van 1 jaar en een boete van 9.600 euro gekregen. Bovendien mag hij zijn wagen voor twee jaar aan de kant laten staan.

In de vroege ochtend van 29 mei 2018 maaide de spoedarts op de N60 in Zwijnaarde de 79-jarige Marcel Matthys van zijn fiets. Hij had het rood licht genegeerd en pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf. Een twintigtal minuten later werd hij gevat: hij had op dat moment 1,4 promille alcohol in zijn bloed, goed voor ongeveer zeven pinten.

Het slachtoffer was die ochtend op weg naar één van zijn broers in Eke, om samen met hun andere broer een wandeling te maken. De zeventiger werd na het ongeval zwaargewond naar het UZ Gent overgebracht. Hij verblijft nog steeds in een revalidatiecentrum en is niet goed te been. “Marcel ging graag wandelen en fietsen. Hij was een bezige man, een gelukkige man. Nu moet hij zich verplaatsen met een rollator”, getuigde één van zijn broers in de rechtbank. “Hij zit nog altijd in een hersteloord. Smerig om na zo’n ongeval gewoon door te rijden.”

V. was met de feiten in Zwijnaarde niet aan zijn proefstuk toe: zo werd de Oudenaardenaar in 2014 en 2016 al veroordeeld voor rijden onder invloed. V. is ondertussen aan de slag als spoedarts in Genève, een stad in Zwitserland. Hij was deze week niet aanwezig bij het vonnis. “Het is de derde keer dat hij onder invloed van alcohol achter het stuur is gevat, dat is onaanvaardbaar”, klonk het vanachter de de rechtbank.

Zowel het Openbaar Ministerie als de rechter waren tijdens de behandeling van de zaak niet mals voor de aanrijder. “U bent een dokter. U hoort toch een verstandig man te zijn. Heeft u dan niets geleerd uit uw vorige veroordelingen?”

De verdediging erkent dat V. fout heeft gehandeld, maar vroeg tijdens de behandeling van de zaak om geen gevangenisstraf uit te spreken. “V. is een geëngageerde dokter. Hij mocht bijna onmiddellijk terug aan de slag als arts na de feiten. Dat beslist een ziekenhuis niet zomaar bij zo’n zware feiten”, aldus zijn advocaat. “Hij heeft ook regelmatig contact gezocht met het slachtoffer en heeft enorm veel spijt van zijn daden.”