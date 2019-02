Deze week in de politierechtbank: vluchtmisdrijfpleger ontvangt politie met glas whisky in de hand: "Halve fles leeggedronken om emoties te verwerken” HA

08 februari 2019

12u00 1 Een man die vluchtmisdrijf pleegt en kort daarna de politie bij hem thuis ontvangt met een glas whisky in de hand, een jongedame die zich vergist en 16 euro boete betaalt voor dronken rijden in plaats van 1.600 euro. En een bestuurder die veroordeeld wordt voor de dodelijke aanrijding van Annelies Vanoorbeek (39), moeder van drie, in 2017. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Kersvers schepen van Mobiliteit veroordeeld voor vluchtmisdrijf

Barbara de Bakker (Groen), kersvers schepen van Mobiliteit in Vilvoorde, is door de politierechter veroordeeld voor een vluchtmisdrijf. De Bakker reed begin vorig jaar tegen een geparkeerde wagen op de Hendrik I-lei. Zonder zichtbare schade, maar de aangereden wagen bolde wel vooruit tegen een paaltje en dat had ze naar eigen zeggen niet gemerkt.

Omdat ze haar gegevens niet heeft achtergelaten, is De Bakker nu veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod van acht dagen met uitstel. Hoeveel de boete bedraagt, weet de schepen nog niet. “De papiermolen draait nog.” Pikant detail: het omvergereden paaltje hoort bij het openbaar domein, maar de Bakker heeft hiervoor naar eigen zeggen nog geen factuur gekregen van de stad.



De politica is er begrijpelijkerwijs het hart van in. “Vluchtmisdrijf klinkt wel héél zwaar voor wat er uiteindelijk is gebeurd, buiten mijn medeweten. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik een ongeval heb...”

Man drinkt in bijzijn van politie whisky na vluchtmisdrijf

H.S., een man uit Alveringem die vorig jaar vluchtmisdrijf pleegde bij een ongeval, had er niet beter op gevonden dan de politie even later in zijn woning te verwelkomen... met een glas whisky in de hand. De liefhebber van het Schotse nat zou de politie ook verteld hebben dat hij “al een halve fles had leeggedronken”. Volgens het Openbaar Ministerie wilde H.S. zo vermijden dat de agenten een geldige ademtest konden afnemen.

De man reed vorig jaar op 26 juni enkele paaltjes omver. Hij bolde zwalpend over de baan, kort voor het ongeval had een tegenligger nog voor hem moeten uitwijken. S. belandde tenslotte in de gracht, waarop hij zijn bestelwagen dan maar liet liggen en zich naar huis liet voeren. Eenmaal thuis nuttigde hij nog vier whisky’s “om de emoties te verwerken”.

De man werd door de rechter meteen rij-ongeschikt verklaard omdat er een vermoeden is dat hij een alcoholprobleem heeft. S. is zijn rijbewijs voor een half jaar kwijt en zal zich moeten laten onderzoeken door een dokter. Hij kreeg ook een boete van 208 euro.

Drie maanden rijverbod na “testen van cruisecontrol” met 191 km per uur

Een bestuurder die met 191 kilometer per uur werd geflitst op de Brusselse ring in Beersel is door de Halse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 800 euro en een rijverbod van drie maanden. De advocaat van de beklaagde pleitte dat zijn cliënt een nieuwe auto had en de cruisecontrol wilde uittesten. De hardrijder liep in het verleden echter al tien veroordelingen op.

Drie maanden cel voor bestuurder die fietsende moeder doodreed

Hoewel hij zelf twee andere partijen verantwoordelijk achtte, is een man uit Knokke deze week tóch veroordeeld voor de dood van Annelies Vanoorbeek (39), moeder van drie, uit Leuven. Volgens de politierechter lag het feit dat hij geen voorrang verleende aan de basis van de aanrijding. De man kreeg een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

Het ongeval dateert van 30 november 2017. Die dag maakte Annelies een fietstocht met haar man Bert. Het koppel had hun drie kinderen van amper 8, 6 en 4 jaar oud ‘s ochtends afgezet op school en was daarna doorgereden naar de kust. In de Piers de Raveschootlaan liep het mis. De man uit Knokke-Heist verleende ter hoogte van het Alfred Verweeplein geen voorrang aan een Volkswagen Golf die van rechts kwam. Door de klap werd de Golf weggekatapulteerd. Net op dat moment reden Annelies en Bert voorbij. De vrouw overleed een dag later in het ziekenhuis.

De verdediging pleitte dat de Golf veel te snel reed. Bovendien zou de zichtbaarheid op de plaats van het ongeval bijna nihil zijn geweest omdat de ijspiste er op dat moment werd opgebouwd en er hekken met reclameborden stonden. De politierechter oordeelde echter dat enkel de bestuurder die geen voorrang verleende verantwoordelijk is voor de dood van Annelies. De man kreeg een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, een maand rijverbod en 1.600 euro boete.

Eeuwige student (56) betaalt verkeersboete niet

Een 56-jarige man, die ondanks zijn leeftijd nog altijd studeert, is deze week in Halle voor de 29ste keer voor de rechtbank verschenen. Ditmaal stond de vijftiger terecht omdat hij een boete niet betaald heeft, nadat hij met een vervallen keuring was betrapt. De advocaat van de man haalde aan dat hij intussen wel geen voertuig meer bezit.

De rechter vond dat de beklaagde door alle voorgaande veroordeling geen respect heeft voor de verkeerswet, en met uitbreiding voor de verkeersveiligheid. Er werd een boete van 600 euro uitgesproken.

Jongedame betaalt 16 euro boete in plaats van 1.600 euro

Een jongedame uit het Brusselse voelde de grond onder haar voeten wegzakken toen de politierechter in Veurne haar aansprak. Nadat Marie D. in De Panne betrapt werd met 1.42 promille in haar bloed – het gevolg van enkele Irish Coffees – schreef ze 16,00 euro boete over in plaats van 1.600 euro. Wat leidde tot een extra bezoekje aan de politierechtbank én een veel zwaardere straf. “Dit is echt gewoon een vergissing”, snotterde de vrouw. “Ik ben zo boos op mezelf dat ik het verkeerde bedrag betaalde. Ik ben ook bang voor de gevolgen, want dit heb ik niet gewild.”

Ik ben zo boos op mezelf dat ik het verkeerde bedrag betaalde Beklaagde in politierechtbank Veurne

Waarop ze finaal nogmaals haar eigen ruiten ingooide door te stellen ‘dat een verkeerscursus nutteloos is voor haar’. Ze kreeg een maand cel met uitstel, 3.200 euro boete, 1.200 euro effectief en 4 maanden en 20 dagen rijverbod, grotendeels met uitstel. Bovendien moet ze haar rijbewijs opnieuw halen.

TEC-chauffeur rijdt bijna dubbel zo hard met lijnbus

Een buschauffeur van de Waalse openbaar vervoersmaatschappij TEC is deze week voor de Halse politierechtbank verschenen nadat hij in 2017 aan 92 kilometer per uur werd geflitst in Sint-Genesius-Rode, terwijl er maar vijftig is toegelaten. De man was met verstomming geslagen toen hij van de overtreding hoorde en bood zijn excuses aan. De rechter vond het evenwel vreemd dat de man als professionele bestuurder het traject vier keer per week aflegt en er dan toch nog zo snel rijdt.

Rekening houdend met het blanco strafblad werd een boete van 800 euro uitgesproken, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van een maand.

“Verkeersterrorist” ongeschikt verklaard om nog te rijden

Een man uit Molenbeek is door de Halse politierechter zowel lichamelijk als geestelijk ongeschikt verklaard om nog met de wagen te rijden na een ongeval in 2017. Bovendien kreeg de beklaagde een celstraf, een fikse boete en een rijverbod van twee jaar opgelegd.

Het ongeval deed zich voor op 6 september 2017 op de Brusselse binnenring in Ruisbroek. De beklaagde reed toen tegen een ander voertuig, waarna nog verschillende andere wagens betrokken raakten bij het ongeval. Een van de slachtoffers werd zelfs door de voorruit geslingerd en liep zware verwondingen op. De medische kosten bij dit slachtoffer liepen op tot 5.000 euro. Bovendien vloog een van de voertuigen door de zware klap in brand.

De man die het ongeval veroorzaakte, bleek geen onbekende te zijn. Hij liep in het verleden al achttien veroordelingen op, onder meer een aantal keer voor het veroorzaken van ongevallen. De “verkeersterrorist”, zoals de rechter hem noemde, werd nu zowel lichamelijk als geestelijk ongeschikt verklaard om nog met de wagen te rijden. Bovendien kreeg de man een celstraf van zes maanden, een boete van 4.000 euro en een rijverbod van twee jaar. Dat wil zeggen dat hij na die twee jaar bij de procureur des konings kan vragen om opnieuw rij-geschikt verklaard te worden.

Verstrooide bestuurder rijdt door het rood, vriendin volgt

Je geliefde blindelings volgen is niet altijd goed. Dat heeft een koppel gemerkt op het kruispunt aan de Zandstraat en de Kruisstraat in Ronse. Een man reed met zijn bestelwagen door het rood omdat hij dacht dat het nog groen was. Zijn vriendin die op dat moment achter hem reed, volgde hem.

De man moest zich woensdag verantwoorden in de politierechtbank, zijn vriendin heeft vandaag een afspraak met de politierechter. “Mijn cliënt was verward omdat de auto’s die van Oudenaarde kwamen wel nog groen hadden”, pleitte de advocaat van de bestuurder. Een verklaring die de politierechter moeilijk kon geloven. “De verkeerslichten werken op dat kruispunt synchroon en bovendien is alles goed aangegeven. Er hangt zelfs heel duidelijk een camera. Toch blijven veel bestuurders er door het rood rijden.” Hij legde de bestuurder een rijverbod van acht dagen en een boete van 240 euro op.