Deze week in de politierechtbank. 'Verkeerscrimineel' probeert 64ste (!) veroordeling tegen te houden: ondanks levenslang rijverbod toch geflitst

26 oktober 2018

13u50

Ook deze week hebben onze regiojournalisten bij de politierechtbanken postgevat waar ze op frappante zaken stootten zoals een 'verkeerscrimineel' die vruchteloos probeerde om zijn 64ste (!) veroordeling tegen te houden. "Deze man heeft geen strafblad, maar een strafboek", klonk het bij de politierechter in Halle. Griet L. dan weer, ging ondanks een recente veroordeling voor dronken rijden toch de baan op en blies liefst 2,8 promille. G.T. (58) uit Brakel ten slotte reed zelf onder invloed van speed naar het politiekantoor ... om aangifte te doen van drugsfeiten.

“Uw cliënt heeft geen strafblad, maar een strafboek”

Een man die eerder al 63 keer veroordeeld werd in een politierechtbank heeft verzet aangetekend tegen zijn jongste vonnis. Zonder succes, evenwel. “Een verkeerscrimineel”, zo noemde de Halse politierechter Dina Van Laethem de beklaagde zonder omwegen. Die beklaagde liet zich zelf overigens niet zien in de rechtbank, enkel zijn advocaat tekende present.

De man werd betrapt door de politie toen hij te snel reed. Al snel bleek dat hij eigenlijk ook een levenslang rijverbod had. Het leverde hem een zware straf op, maar hij besloot zijn kans te wagen en verzet aan te tekenen. “Mijn cliënt heeft in totaal al meer dan acht jaar celstraf gekregen”, aldus de advocaat van de man. “Maar deze keer reed hij echt niet. Hij werkt voor een onderhoudsfirma en probeert zijn leven op de rails te krijgen. Een nieuwe veroordeling zou echt niet goed zijn.”

Maar politierechter Van Laethem zag geen redenen om mild te zijn. “Uw cliënt heeft geen strafblad, maar een strafboek”, sprak ze. “Hij is een verkeerscrimineel. Ik ga hier echt niet opnieuw een vonnis van twintig bladzijden aan wijden. U kan me niet eens aantonen dat hij niet achter het stuur zat. Er is dus geen enkele reden om het eerdere vonnis te herroepen.” Welke straf de man nu bevestigt zag, is evenwel niet duidelijk. (BKH)

Brakelaar met speed op rijdt zelf naar politie om aangifte te doen van drugsfeiten

De 58-jarige Brakelaar G. T. werd in de politierechtbank voorgoed rijongeschikt verklaard nadat hij onder invloed van speed zelf naar het politiekantoor reed. Daarnaast kreeg hij ook nog een boete van 1.600 euro opgelegd.

Dat de man betrapt werd op het rijden onder invloed van drugs, heeft hij vooral aan zichzelf te danken. Het is namelijk hijzelf die de agenten opzocht. “Ik wou aangifte gaan doen van drugsfeiten. Enkele mannen in de gemeente waren dan ook gevaarlijk bezig”, vertelde de man in de rechtbank. “Ik heb er stomweg niet bij nagedacht dat ik zelf onder invloed was. Ik geef toe dat ik zaken gedaan heb die niet mogen. Zo nam ik speed en cocaïne, maar intussen ben ik van de drugs af”, verzekerde hij. “Mijn dochter is zwaar ziek en zij heeft me meer dan nodig.”

De politierechter legde de man een boete van 1.600 euro op. Daarnaast paste hij artikel 42 toe van de verkeerswet, dat hem toelaat een rijbewijs onmiddellijk levenslang in te trekken als een persoon lichamelijk of geestelijk niet in staat blijkt te sturen. Na zes maanden kan dat al opnieuw opgeheven worden, maar dan moet de man met bewijsstukken kunnen aantonen dat hij wel degelijk in staat is om te rijden. (TVR)

Land Rover kwijt na tien veroordelingen

Een hardleerse automobilist uit Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) is zijn Land Rover kwijt. De politierechter in Kortrijk verklaarde het voertuig verbeurd omdat Freddy C. geen lessen trekt uit vorige veroordelingen. Sinds 1996 stapelde hij al tien veroordelingen op, vooral voor alcoholintoxicatie achter het stuur.



Ondanks een rijverbod kon hij op 19 januari in Meulebeke opnieuw achter het stuur van zijn Land Rover geklist worden. “Hardleers”, vond de politierechter zijn houding. Hij veroordeelde de man ook tot een voorwaardelijke celstraf van één jaar, een boete van 4.000 euro en een extra rijverbod van negen maanden. Als hij zijn rijbewijs terug zal willen, zal hij eerst moeten slagen voor theoretische en praktische rij-examens, medische en psychologische proeven. (LSI)

“U had vermoedelijk een hele vracht uitgedronken”

Griet L. is in de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een geldboete van 3.200 euro nadat ze op 24 december 2017 dronken betrapt werd achter het stuur op de Oude Vest in Dendermonde. L. had op het moment van de feiten maar liefst 2,8 promille in haar bloed. “U had vermoedelijk een hele vracht uitgedronken”, aldus de politierechter. De vrouw verkeerde bovendien in staat van herhaling, want was recent al veroordeeld voor dronken sturen. “Het was een slechte samenloop van omstandigheden. Mijn moeder was op de bootclub in Grembergen en zou normaal opgehaald worden door mijn zus, maar omdat zij plots niet meer kon, reed ik in haar plaats”, aldus L. “Vlakbij mijn mama haar woning, op de Oude Vest, was er een politiecontrole en liep ik tegen de lamp. Ik besef dat ik bijzonder dom ben geweest, maar het was nooit mijn bedoeling om nog te rijden”, klinkt het. “Intussen heb ik wel mijn les geleerd en drink ik geen druppel alcohol meer.”

Naast de fikse geldboete kreeg de vrouw ook nog drie maanden rijverbod en zal ze alle examens opnieuw moeten afleggen. (KBD)

Koeriers te snel: baas krijgt rijverbod

Een man die intussen financieel aan de grond zit, moest zich voor de politierechter verantwoorden omdat de chauffeurs van zijn pakjesbedrijf meermaals geflitst werden. De wagens van de man werden tussen februari en mei vorig jaar op verschillende plaatsen geflitst in Dilbeek en Lennik. “Het waren zijn werknemers die toen achter het stuur zaten”, aldus zijn advocaat in de rechtbank. “Omdat de administratie niet zo goed draaide, kreeg hij sommige boetes ook niet. Daarom staan we hier vandaag. Zijn zaak is intussen opgedoekt en hij zit in schuldbemiddeling. Daarom vragen we een milde straf.” De rechter volgde en gaf de man een boete van 25 euro en een rijverbod van dertig dagen. (BKH)

Al 8 maal verooordeelde automoblist blijkt sporen van MDMA, cannabis en cocaïne in bloed te hebben

Een 38-jarige bestuurder uit Oostende hangt een levenslang rijverbod boven het hoofd, omdat hij al voor de negende keer voor de politierechter moest verschijnen voor rijden onder invloed.

Op 11 mei verleende Jurgen G. een andere wagen geen voorrang van rechts in de Frère Orbanstraat in Oostende. Hij reed bovendien veel te snel. Een agent zag alles gebeuren en zette de man langs de kant. Hij bleek MDMA, cannabis en cocaïne in z’n bloed te hebben. “Ik rookte elke dag een joint, maar ben intussen clean”, beweerde G. “Ik heb door een zwaar motorongeval ook mijn problemen gehad.” De Oostendenaar werd in het verleden al achtmaal veroordeeld voor gelijkaardige feiten en kreeg al eens 18 maanden cel voor drugshandel. De politierechter geloofde weinig van zijn verhaal, maar stelde toch een dokter aan om G. te onderzoeken. Op 2 april wordt de zaak verdergezet. (SDVO)