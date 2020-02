Deze week in de politierechtbank: twee straatracers schudden opvallende uitvlucht uit de mouw HAA - TVDZM - MM - LSI - SDV

07 februari 2020

13u51 0 De bestuurder van Porsche die met 97 km/u geflitst werd, waar maar 50 is toegelaten, stuurt een kameraad naar de politierechtbank. Een 82-jarige man knalt met een schoolbus tegen een geparkeerde wagen en pleegt vluchtmisdrijf. En twee straatracers in Brugge schudden een opvallende uitvlucht uit de mouw voor het ongeval dat ze vorig jaar veroorzaakten. Dit en meer tekenden onze regiojournalisten deze week op in de Vlaamse politierechtbanken.

Rapper Kaye Styles (37) stuurt kat naar Brugse politierechtbank

Het leek eventjes weer goed te gaan met rapper Kaye Styles (37), maar vorige week vergooide hij opnieuw al z’n kansen in de Brugse politierechtbank. Na 59 veroordelingen had de justitieassistent een positief advies gegeven voor een werkstraf. Alleen kwam de rapper niet opdagen op de zitting. Een effectieve celstraf van 6 maanden is het gevolg.

Straatrace in Brugge eindigt tussen betonblokken: “Ik moest uitwijken voor een kat”

Twee veertigers uit Brugge en Blankenberge zijn in de politierechtbank zwaar gestraft voor een straatrace onder invloed van alcohol, op 15 april vorig jaar langs de Pathoekeweg in Brugge. De chauffeurs vlogen met hun BMW’s door een betonnen vangrail, nadat een getuige ze aan zéér hoge snelheid zag passeren.

De beklaagden zelf hadden een opvallende uitleg klaar voor de politie. “Racen? Neen, ik moest uitwijken voor een kat.” De rechter geloofde weinig van het excuus en legde de eerste beklaagde een boete op van 3.200 euro en twee jaar rijverbod. Als hij ooit nog met de wagen wil rijden, moet de man ook slagen voor zijn rijexamens én medische en psychologische proeven ondergaan.

De tweede chauffeur kreeg een boete van 2.000 euro en zes maanden rijverbod.

Boete en rijverbod voor Porscherijder, die vriend naar rechtbank stuurt

Een Porscherijder is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 800 euro en een rijverbod van 15 dagen. Langs de Wortegemseweg in Waregem kon de auto van C.B. geflitst worden met 97 kilometer per uur, terwijl op die plek slechts 50 kilometer per uur is toegelaten. Niet C.B. daagde voor de politierechtbank op, maar een vriend.

“Omdat hij niet achter het stuur zat”, legde zijn advocaat uit. “Hij had na een uitje te veel gedronken en liet die vriend rijden.”

De politierechter geloofde het verhaal niet zomaar, vooral niet omdat C.B. al vier keer eerder door de politierechtbank al was veroordeeld. De vriend kon maar aarzelend antwoorden op vragen van de politierechter waar ze precies vandaan kwamen en hoe goed hij C.B. kende. Genoeg voor de politierechter om het verhaal van tafel te vegen en C.B. toch te veroordelen.

42 kilometer per uur te snel op Liersesteenweg

Een extreme hardrijder is door de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) geflitst op de Liersesteenweg. Hij reed er maar liefst 112 kilometer per uur. Op de Liersesteenweg is er een maximum toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur. De chauffeur reed dus 42 kilometer per uur te snel. Hij zal zich binnenkort mogen verwachten aan een uitnodiging van de politierechtbank. Daar riskeert hij naast een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro ook nog een bijkomend rijverbod. Naast de hardrijder werden er nog zestien andere chauffeurs geflitst. Ook zij zullen zich binnenkort aan een proces-verbaal mogen verwachten. Tijdens de snelheidscontrole werden er tot slot 756 autobestuurders gecontroleerd.

Tachtiger rijdt met volle schoolbus tegen geparkeerde auto

Een 82-jarige chauffeur uit Ninove die met een schoolbus reed, heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor een aanrijding met vluchtmisdrijf. De tachtiger knalde met zijn bus vol kinderen tegen een geparkeerde auto in Zwalm. Hij was onderweg naar de school van de kinderen, toen hij naar eigen zeggen plots moest uitwijken voor een oplegger en de geparkeerde wagen raakte.

Ik moest uitwijken voor een oplegger 82-jarige man uit Ninove

Volgens een getuige is hij helemaal niet gestopt om het incident te regelen, maar zelf beweert de man dat hij zich verderop heeft geparkeerd om te voet terug te keren naar de plaats van het ongeval. “Ik heb geen vluchtmisdrijf gepleegd, want ik ben nog teruggekeerd”, verklaarde de tachtiger in de politierechtbank. De rechter beschouwde het incident wél als een vluchtmisdrijf en legde de man een boete van duizend euro en een rijverbod van 15 dagen op. De tachtiger rijdt ondertussen niet meer met de bus.