Deze week in de politierechtbank: twee maanden rijverbod wegens seks achter stuur SDVO - LDO - BVDH - JDG - TVP

11 januari 2019

10u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een Waalse veertiger die onder invloed in Oostende zijn wagen bestuurde terwijl zijn vriendin hem bevredigde. Een medewerker van een carwash in Assebroek (Brugge) die zonder rijbewijs een wagen van een klant verplaatste en zo een fietser aanreed. En de zoon van ex-gangster Danny Vanhamel die ondanks zijn 30 jaar al 25 verkeersveroordelingen opliep. Deze en andere zaken trokken de afgelopen weken de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Dronken bestuurder rijdt rond terwijl vriendin hem bevredigt

Een 43-jarige Waal heeft in de Brugse politierechtbank twee maanden rijverbod gekregen voor rijden onder invloed en zonder rijbewijs in Oostende. Pikant detail: de politie merkte Jean-Pierre L. op omdat zijn vriendin hem aan het bevredigen was in de wagen.

Een politiepatrouille zag de man uit het Waalse Courcelles op 11 juni even voor 13 uur voorbijzwalpen nabij het kruispunt van de Northlaan en Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Ze volgden Jean-Pierre L. en zagen hoe de bestuurder bijzonder lang wachtte voor de verkeerslichten die eigenlijk al op groen stonden. Toen L. even verderop linksaf sloeg zonder zijn richtingsaanwijzers te gebruiken, zetten de agenten de man langs de kant op de Zeedijk. Ze ontdekten dat de vriendin van L. hem aan het bevredigen was. Bovendien wees de ademtest uit dat de Waal 1,32 promille in z’n bloed had. Zijn rijbewijs werd voor 6 uren ingehouden en de politie belde een taxi op om de man thuis te brengen. Maar L. vond de taxi naar eigen zeggen te duur en kroop toch opnieuw achter het stuur. Een uurtje later kliste de politie L. opnieuw.

De Waal kwam zich op dinsdag persoonlijk voor de politierechtbank in Brugge verantwoorden. “Mijn vriendin was me inderdaad aan het bevredigen”, gaf hij toe. “Maar ik reed zeker niet te snel.” Politierechter Peter Vandamme legde de man in totaal 2 maanden rijverbod en 3.200 euro boete op. Van dat bedrag moet hij de helft effectief betalen. “En doe de groeten aan je vriendin!”, deelde de rechter nog mee. (SDVO)

Verkeerseiland, verkeersbord en auto geraakt: 38 dagen rijverbod en 1.800 euro boete

De politierechter in Oudenaarde heeft L.D.T. uit het Oost-Vlaamse Herzele een rijverbod van 38 dagen en een effectieve boete van 1.800 euro opgelegd. De 36-jarige man reed onder invloed van alcohol over een verhoogd verkeerseiland in Zottegem, vernielde een verkeersbord en reed ook nog eens een geparkeerde wagen aan.

Op 5 februari 2018 eindigde een rit onder invloed van alcohol voor een man uit Herzele op een steile helling in de Grotenbergestraat in Zottegem. Daar kwam hij tot stilstand nadat hij over een verkeerseiland was gereden en een verkeersbord had geraakt.

Zijn wagen was zodanig beschadigd dat hij olie verloor en uiteindelijk stilviel. Daarna bolde de wagen achteruit tegen een geparkeerde auto. De man moest zich in de politierechtbank in Oudenaarde verantwoorden voor de twee aanrijdingen en een vluchtmisdrijf. Volgens het openbaar ministerie probeerde de man namelijk weg te vluchten van de plaats van het ongeval, aangezien hij pas honderd meter verder tot stilstand kwam nadat zijn wagen het begaf.

De advocate van de man betwistte dat hij probeerde te vluchten. “Mijn cliënt heeft zich wel degelijk aan de kant gezet en heeft aangebeld bij enkele huizen om te vragen van wie de aangereden wagen was. Dat is niet iets wat iemand die probeert te vluchten zou doen.” De bestuurder bevestigde dat in de rechtbank.

“Ik heb een fout begaan, maar het was niet mijn intentie om weg te rijden. Het ging allemaal heel snel. Als ik die geparkeerde auto niet geraakt zou hebben, zou ik ook uitgestapt zijn om de politie te bellen.” Toch oordeelde de politierechter dat er een intentie was om te vluchten. Hij legde de man een rijverbod van 38 dagen en een boete van 1.800 euro op. (LDO)

Man rijdt 107 km/u waar 50 is toegelaten

Een man die in oktober 2017 het gaspedaal op een drukke steenweg iets te stevig induwde is voor de politierechtbank in Asse verschenen. De man uit Herne reed 107 km/u waar vijftig is toegelaten. Hij verklaarde via zijn advocaat dat hij een melding over verdachte zaken aan zijn woning had doorgekregen via de telefoon. Daarom wilde hij zo snel mogelijk thuis zijn, maar hij besefte achteraf dat hij hiermee risico’s heeft genomen. De rechter sprak een boete van 800 euro uit -waarvan 320 euro met uitstel- en een rijverbod van 1 maand. (TVP)

640 euro boete voor 80-jarige brokkenmaakster

Een tachtigjarige vrouw is maandag in de politierechtbank in Gent veroordeeld tot een boete van 640 euro en 21 dagen rijverbod. De vrouw veroorzaakte lichte schade aan twee geparkeerde wagens toen ze die een tiental keer raakte. “Het gaat om lichte schade, en er raakte niemand gewond bij het incident”, stelt de advocate van de beklaagde. “Mevrouw is weduwe en kan haar wagen maar al te goed gebruiken.” Ook haar praktisch rijexamen moet de beklaagde opnieuw afleggen. (JDG)

Carwashmedewerker zonder rijbewijs verplaatst wagen van klant... En rijdt fietser aan

Een werknemer van Euro Hand Car Wash in Assebroek (Brugge) heeft, hoewel hijzelf geen rijbewijs had, een wagen van een klant verplaatst. Daarbij reed hij ook nog een fietser aan. Hij krijgt een maand rijverbod en een fikse boete.

De man van Afghaanse origine was op 16 april vorig jaar rond het middaguur in de carwash langs de Astridlaan aan het werk. Hoewel hij geen rijbewijs had, liet zijn baas hem de wagen van een klant buitenrijden. “Hij reed amper een halve meter op de openbare weg, maar reed toch een fietser aan die op het fietspad voorbijreed”, pleitte z’n advocaat. De politierechter gaf de man een maand rijverbod en 2.000 euro boete, waarvan hij 600 euro effectief moet betalen. Ook de zaakvoerder van de carwash moest zich verantwoorden, omdat hij op de hoogte was dat z’n werknemer geen rijbewijs had en hem toch naar buiten liet rijden. Hij werd veroordeeld tot 1.600 euro boete, waarvan de helft met uitstel. (SDVO)