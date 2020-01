Deze week in de politierechtbank: twee keer op één dag betrapt met te veel op achter stuur LSI - KBD

31 januari 2020

11u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een West-Vlaamse veertiger is erin geslaagd om twee keer op dezelfde dag positief te blazen. De eerste keer bestuurde hij een motor, uren later zat hij met 2,14 promille zonder rijbewijs achter het stuur van een auto. Een dronken student (19) uit Kortrijk had nog maar pas zijn rijbewijs, maar dit belette hem niet tot een achtervolging met de politie waarbij hoge snelheden werden gehaald.Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Een veertiger uit Izegem moet een boete van 2.400 euro betalen en mag 2,5 maanden niet meer met de wagen rijden. Op 6 juni 2018 stelde de politie in Ingelmunster rond de middag vast dat A.R. zonder aangepaste kledij op een motor reed.



Een controle bracht ook aan het licht dat hij 1,98 promille alcohol in het bloed had. Hij moest onmiddellijk zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Maar amper vier uren later stapte hij in Izegem in een wagen en reed weg. Met 2,14 promille alcohol in het bloed dit keer. Op 4 december 2018 volgde nog een derde betrapping in Oostrozebeke. De politierechter liet nagaan of hij met een alcoholprobleem wel nog rijgeschikt is. Ondertussen blijkt hij de nodige begeleidende stappen te hebben ondernomen om van de drank af te blijven. Maar aan de boete en het rijverbod ontsnapte hij niet. (LSI)

Dronken student (19) belandt in gracht na achtervolging met politie

Een 19-jarige student uit Kortrijk moet van de politierechter zijn theoretisch examen opnieuw afleggen. Op 15 augustus 2019 vluchtte hij weg voor de politie, maar belandde in de gracht.



Na een studentenjob in Kooigem (Kortrijk) keerde M.V. ‘s nachts naar huis terug. Hij had achteraf nog enkele pintjes gedronken en toen hij een combi zag, stoof hij weg. Het kwam tot een achtervolging waarbij hoge snelheden werden gehaald. De politie moest uit veiligheidsoverwegingen de achtervolging zelfs staken. Even later vonden de agenten de wagen van M.V. toch. Hij belandde in de gracht na een ongeval.



M.V. bleek 1,26 promille alcohol in het bloed te hebben. Bovendien bleek hij nog maar twee maanden zijn rijbewijs te hebben. Hij mocht het meteen voor 15 dagen opnieuw inleveren. Pas na het slagen voor zijn theoretisch rijexamen zal hij het na één extra dag afgeven, kunnen terugkrijgen. Hij moet ook een boete van 1.200 euro betalen. De auto was totaal verloren. (LSI)

Politierechter Peter D’Hondt dagvaardt deurwaarder

Politierechter Peter D’Hondt heeft in de rechtbank van Dendermonde een deurwaarder gedagvaard om een verklaring te geven over de betekening van een dagvaarding. Alain D. werd bij verstek veroordeeld voor rijden terwijl hij een rijverbod had en kreeg hiervoor een gevangenisstraf. Alleen, hij had nooit een dagvaarding ontvangen.

De feiten gebeurden in Wetteren nadat D. een caravan had gekocht en op weg was naar huis. Hij werd betrapt door de politie en aan de kant gezet op de snelwegparking aan de E40 in Wetteren. Daar bleek dat hij niet alles in orde waren was met de aangekochte caravan. De beklaagde werd veroordeeld voor deze feiten, maar D. kreeg nooit een dagvaarding bij hem thuis.

Een dagvaarding wordt altijd afgeleverd door een deurwaarder en moet ondertekend worden. De deurwaarder liet schriftelijk weten dat de dagvaarding afgegeven was, maar dat hij geen identiteitskaart vroeg aan de persoon aan wie hij de dagvaarding gaf. Dit bleek dus niet Alain D. te zijn, omdat hij op dat moment al verhuisd was naar de kust.

Voor de feiten werd Alain D. bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf. Hij zit zijn straf uit met een enkelband. Zijn advocaat wil verzet aantekenen tegen dit vonnis, maar dit verzet kan niet behandeld worden door de discussie over de dagvaarding. Intussen kan de man niet meer werken door zijn enkelband. De zaak kwam al meermaals voor de rechter om duidelijkheid te krijgen wat er met de dagvaarding gebeurde. Ook de deurwaarder werd uitgenodigd om dinsdag gehoord te worden, maar kwam niet opdagen. De politierechtbank besloot daarom om de deurwaarder nu te dagvaarden voor de zitting van 3 maart. (KBD)

Bestuurder met 2,1 promille in bloed en zonder geldig rijbewijs jaar naar cel

In de politierechtbank van Dendermonde is een bestuurder veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. De man was dronken en zwalpte over de rijbaan, had geen geldig rijbewijs en moest nog onderzoeken ondergaan na een vorige veroordeling. In het verleden was hij al meermaals veroordeeld voor dronken sturen.

Op het moment van de feiten was de man aan het zwalpen over de rijbaan en moesten verschillende tegenliggers uitwijken om geen aanrijding te hebben. Uit controle bleek dat hij 2,1 promille in het bloed had. De man zelf heeft al heel wat veroordelingen opgelopen, maar rijdt intussen niet meer. “Zijn voertuig is weg en zijn nummerplaten geschrapt”, aldus zijn raadsman. De feiten werden verder niet betwist.

De politierechter veroordeelde de man naast de gevangenisstraf ook tot een geldboete van 5.600 euro, tien jaar rijverbod en alle examens. Hij zal ook moeten aantonen dat hij niet meer drinkt als hij ooit nog achter het stuur van de wagen wil kruipen. (KBD)

180 km/u op snelweg: 9de snelheidsovertreding voor handelsvertegenwoordigster (34)

Een 34-jarige handelsvertegenwoordigster heeft van de Kortrijkse politierechter een boete van 600 euro en een rijverbod van 15 dagen gekregen. Op 19 juni 2019 kon E.D. op de E17 in Aalbeke (Kortrijk) aan 180 kilometer per uur geflitst worden. Voor de vrouw was het de negende keer dat ze voor een snelheidsovertreding voor de politierechter moest verschijnen. (LSI)