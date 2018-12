Deze week in de politierechtbank: te snel met kind van 10 op de schoot en nog 8 passagiers, maar geen straf TVP-KBD-JHM-VHS-LDO

21 december 2018

11u05

Bron: Eigen berichtgeving 1 Een bestuurder die met een kind op de schoot en nog andere acht passagiers rondreed, krijgt geen straf. Zijn zus nam de verantwoordelijkheid op zich, waardoor de Halse rechter niet anders kon dan haar vrij te spreken. In de Aalsterse politierechtbank werd een 85-jarige ongeschikt verklaard na kilometerslang spookrijden op de E40. En ‘een vaste klant’ die deze week zijn 39ste veroordeling opliep. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Man rijdt te snel met kind (10) op de schoot en nog 8 passagiers, maar geen straf

Een bestuurder die met 9 passagiers in de wagen zat, waaronder een kind van tien jaar op zijn schoot, heeft geen straf gekregen voor de politierechtbank in Halle. Het was zijn zus die werd gedagvaard. Zij had het voertuig aan hem uitgeleend en zei tegen de politie dat ze de verantwoordelijkheid op haar nam. Hierdoor verscheen zij woensdag voor de Halse politierechtbank. “Ze zei wel dat ze haar verantwoordelijkheid opneemt, maar in ons land kan je strafrechtelijk niet vervolgd worden voor feiten die je niet hebt gepleegd”, merkte de advocaat van de vrouw op. De politierechter kon niet anders dan de vrouw vrij te spreken. (TVP)

Vrouw noemt politierechter D’Hondt klootzak en blaaskaak

Een vrouw wond er dinsdag in de Dendermondse politierechtbank geen doekjes om dat ze geen fan is van politierechter Peter D’Hondt. P. moest verschijnen voor het toevertrouwen van haar auto aan haar vriend, hoewel die een rijverbod had. Maar ze maakte tijdens een andere zaak heel wat misbaar. Toen de politierechter zei dat ze de gebaren achterwege mocht laten, ging ze door het lint. “Je bent een klootzak en een blaaskaak”, aldus P. “Ik heb niets misdaan. Als het zo zit, ben ik hier gewoon weg.”



Ook buiten de zittingszaal bleef ze nog een tijd verder vloeken en verwijten roepen. De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse om een pv op te stellen. De vrouw werd niet opgepakt, maar kan wel nog een boete krijgen. De advocaat van de beklaagde bood later zijn excuses aan in haar plaats. Voor de feiten waarvoor ze terechtstond, moet ze alvast 1.600 euro betalen. (KBD)

Politie moet E40 afsluiten voor 85-jarige: dame mag nooit meer sturen

Een 85-jarige dame is door de politierechtbank in Aalst veroordeeld tot een boete van 360 euro, nadat ze met haar voertuig kilometerslang aan het spookrijden was op de E40, ter hoogte van Aalst. De politie moest de E40 volledig afsluiten zodat er geen ongevallen zouden gebeuren. Toen de vrouw kon worden onderschept, was ze erg verward en wist ze niet waar ze was of wat ze had gedaan. De 85-jarige vrouw woonde nog alleen thuis en is dementerend. “Ondertussen heeft ze haar rijbewijs ingeleverd en ook haar auto werd verkocht, waardoor ze nooit meer zal rijden”, klinkt het. De politierechtbank in Aalst paste ook artikel 42 toe op de vrouw, waardoor ze ongeschikt werd verklaard om nog met een voertuig te rijden. (KBD)

39ste veroordeling: “Het is geen strafblad meer, maar een strafboek”

Een man die in november vorig jaar aan de kant werd gezet bij een controle in Halle bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Dat leverde hem deze week een dagvaarding voor de politierechtbank in Halle op. Daar bleek dat hij intussen al 38 veroordelingen achter zijn naam heeft staan.



Volgens de advocate van de man was er het een en ander misgelopen in die periode vorig jaar omdat hij een zeer slechte thuissituatie zou hebben en bovendien net ervoor in de gevangenis van Sint-Gillis zat. “Het gaat bij hem niet om een strafblad, maar een strafboek”, liet politierechter Dina Van Laethem zich ontvallen. “Misschien zou een nieuwe stabiele gezinssituatie voor meneer niet slecht zijn.” Ze veroordeelde hem tot een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van twee maand. (TVP)

Verzekeringsmakelaar moet op verkeerscursus na dronken rijden

Een 53-jarige verzekeringsmakelaar stond op dinsdag 11 december in de politierechtbank terecht omdat hij op 21 oktober achter het stuur betrapt werd met 1.84 promille in het bloed. D. was naar een beurs in Koksijde geweest waar zijn vrouw een standje had. “Het was zondagmiddag en de man voelde zich anders eenzaam. Hij ging naar zijn vrouw en dronk daar een porto, een glas champagne en wat bier. Hij was bijna thuis toen hij betrapt werd.” De man vroeg eerder om een klassieke geldboete te mogen betalen, maar daar was de rechter niet echt voor te vinden. “En jij bent verzekeringsmakelaar? Dat begrijp ik écht niet. Je zit in de sector, dan zou je toch beter moeten weten? Als je akkoord bent met een cursus, dan kan je nadien je eigen cliënten gaan vertellen over de gevaren van alcohol en rijden. En pas op: met deze feiten zou je al in aanmerking kunnen komen voor een alcoholslot.” D. ging akkoord met de verkeerscursus. (JHM)

Ex-advocaat draagt gordel niet

Guy M., een ex-advocaat uit Zwevegem, moest zich alweer voor de politierechter verantwoorden, dit keer omdat hij betrapt werd terwijl hij z’n veiligheidsgordel niet droeg. Begin dit jaar hield de politie in Zwevegem Guy M. tegen, een 57-jarige voormalig advocaat uit de gemeente. Het leverde hem nu een boete op van 160 euro. M. moest in oktober ook al naar de politierechtbank van Kortrijk, omdat hij betrapt was achter het stuur van een Lexus die ingeschreven noch verzekerd bleek. En in september werd M. veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel voor het witwassen van 50.000 euro, geld dat hij ontvangen had van een oplichterskoppel.De Zwevegemnaar moest toen ook een boete betalen van 1.800 euro. Guy M. was tot halfweg 2016 advocaat. Hij werd door de tuchtraad van de orde van advocaten geschrapt van het tableau nadat een hele rist onregelmatigheden waren vastgesteld. (VHS)

Te snel gereden om lek te dichten? Vrijspraak

Een 32-jarige technicus uit het West-Vlaamse Gistel is in de Brugse politierechtbank vrijgesproken voor een snelheidsovertreding afgelopen zomer. Opvallend, want M.V. werd geflitst in Heist met een snelheid van 83 km/uur in de bebouwde kom. De man had echter een goede reden: hij verklaarde meteen dat hij op weg was naar het Zeepreventorium in De Haan, waar een chloorlek was ontstaan. “Ik moest snel ter plaatse zijn, want er waren mensen in gevaar”, aldus de technicus. Hij legde een verslag van de herstellingswerken voor aan de politierechter om zijn verhaal te bewijzen. Die oordeelde dat er sprake was van overmacht en sprak M.V. vrij. Het Openbaar Ministerie meent dat het verslag mogelijk dateert van een dag na het chloorlek en tekent wellicht beroep aan tegen de vrijspraak. (SDVO)