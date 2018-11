Deze week in de politierechtbank: “Te familiair en dubbele tong? Meneer de rechter, ik ben gewoon een Limburger” JHM-SDVO-KBD-LDO-BKH

16 november 2018

11u29

Bron: Eigen berichtgeving 2 Een snelheidsduivel die erg joviaal en familiair overkwam naar de verbaliserende agenten en de Veurnse politierechter, kwam met een opvallende uitleg. Een kinesiste scheurde dan weer aan 104 km/h door de bebouwde kom van Middelkerke “om op tijd te zijn bij patiënten”. En een laagvlieger zag zijn zaak uitgesteld omdat hij was opgedaagd ... aan de verkeerde politierechtbank. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Verbaliserende agenten: “Automobilist doet of hij ons al jaren kent, bijna alsof we familie zijn

Een jongeman van Limburgse afkomst zorgde deze week voor de plezante noot in de politierechtbank van Veurne. Dominique V. werd door de politie in Nieuwpoort aan de kant gezet omdat hij 100 km/u reed in de bebouwde kom. De man legde ook een ademtest van 1,56 promille af maar verloor zijn goede luim niet. “Die man behandelt ons zo familiair dat het lijkt alsof hij ons al jaren kent. Hij doet bijna alsof we familie zijn. Hij spreekt ook met dubbele tong en lijkt zeker dronken”, noteerden de agenten.

Ook gisteren moest V. er erg om lachen. Hij verscheen met een kamerbrede glimlach voor de rechter. “Maar neen, ik ben gewoon altijd zo joviaal! En die dubbele tong? Ah, ik ben een Limburger hé! Wij spreken altijd wat trager. Wij zingen eigenlijk eerder dan dat we praten”, flapte de man eruit. De politierechter volgde hem en strafte hem niet voor dronkenschap. Hij kreeg wel 1.408 euro boete en moet een verkeerscursus volgen. (JHM)

Met razende vaart door Middelkerke “om op tijd te zijn bij patiënten”

Een 42-jarige kinesiste uit Torhout is begin dit jaar in de bebouwde kom van Middelkerke geflitst met een snelheid van liefst 104 km/uur. De vrouw had op 17 januari een vrije namiddag en was boodschappen gaan doen. “Mijn cliënte had ‘s avonds afspraken met patiënten in haar praktijk en moest op tijd zijn”, pleitte haar advocaat gistermorgen in de politierechtbank. Ook de kinesiste zelf nam het woord. “Ik heb m’n wagen nodig om huisbezoeken te doen. Er waren geen auto’s op de baan en ik heb niemand in gevaar gebracht. Dit zal nooit meer gebeuren”, smeekte ze. Omdat de vrouw nog een blanco strafblad had, beperkte de rechter haar rijverbod tot 15 dagen. Ze kreeg ook een boete van 864 euro, waarvan ze de helft effectief moet betalen. (SDVO)

Dronken fietser valt over matras en moet naar rechtbank

Een jonge Lebbekenaar is door politierechter Peter D’hondt veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro waarvan 1.400 euro met uitstel. De jongeman reed op 2 april ‘s nachts naar huis nadat hij enkele pintjes had gedronken omdat zijn voetbalploeg had gewonnen. Onderweg viel hij op het fietspad over een gedumpte matras. De jongeman raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd vastgesteld dat hij onder invloed van alcohol was. “Het is toch wel absurd dat hij zich nu voor de politierechtbank moet verantwoorden”, aldus zijn advocaat. “Hij deed al de moeite om met zijn fiets te komen, en als die matras er niet lag, was hij waarschijnlijk zonder problemen thuis geraakt.” De man zelf was niet aanwezig, maar politierechter Peter D’hondt had begrip voor de situatie. “Volgende keer moet je hem misschien zeggen dat hij beter óp de matras valt in plaats van ernaast”, aldus D’hondt. (KBD)

Oeps! Hardrijder naar verkeerde rechtbank

Een advocaat vroeg deze week schoorvoetend om een uitstel aan de politierechter in Veurne. “Mijn cliënt is opgedaagd aan de politierechtbank... alleen staat hij blijkbaar nu in Brugge in plaats van hier in Veurne. Hij heeft zich vergist”, sprak hij, tot groot jolijt van de aanwezigen. R. moet zich verantwoorden omdat hij liefst 144 kilometer per uur reed waar hij 70 mocht. De rechter vindt het noodzakelijk dat hij aanwezig is op de zitting. “Hij krijgt een nieuwe kans volgende week.” De man riskeert voor zijn overtreding een zware geldboete en rijverbod. (JHM)

67-jarige laat wagen vijf jaar niet keuren: “Moeilijk sinds dood van mijn vrouw”

Een man uit Kortemark heeft de politierechter in Veurne verbaasd met zijn antwoorden. L.N. werd vervolgd, omdat bij een politiecontrole bleek dat zijn wagen niet gekeurd was. Toen de agenten de papieren zagen, vielen ze net niet achterover. Liefst 4 jaar en 10 maanden lang liet de 67-jarige man zijn wagen niet keuren.



“Maar dat kan ik verklaren”, zei hij. “Ik heb het administratief wat moeilijk sinds mijn vrouw overleden is. Daardoor zit ik wat in het slop. Eigenlijk is het niet meer dan een vergetelheid. Ik ben zelfs erg plichtsbewust.” De politierechter kon er niet mee lachen. “Laten we er hier geen komedie van maken, alstublieft”, zei hij. “Aan dergelijke zaken til ik heel zwaar. Een auto moet in orde zijn, daarmee uit.” L.N. moet een boete van 2.800 euro betalen. (JHM)

Drie keer geflitst op één dag: “Ik haastte me naar het werk”

Een 45-jarige bestuurster uit Oudenaarde heeft in de politierechtbank moeten uitleggen hoe het komt dat ze op één dag maar liefst drie keer werd geflitst.

Op 26 januari 2018 had U.B. blijkbaar een zware voet. Ze reed 77 waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur bedraagt en reed op dezelfde dag nog eens 60 en 57 in een zone 50. Eén van de drie snelheidsovertredingen gebeurde in de straat waar ze woont. “Ik herinner me niet meer dat ik te snel reed, maar waarschijnlijk was ik gehaast om op mijn werk te geraken”, legde de vrouw uit aan de politierechter. Ze drukte ook haar spijt uit.

De politierechter legde haar voor de drie snelheidsovertredingen boetes op. In totaal moet ze vierhonderd euro betalen. (LDO)

Man ramt zes geparkeerde wagens maar herinnert zich niets

J.B. reed op 29 september door Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw), maar verloor de controle over het stuur. In de Hengststraat ramde hij met zijn auto twee geparkeerde wagens, maar hij besloot verder te rijden.

In de Fabriekstraat liep het nog eens fout. Daar knalde hij nog eens tegen vier auto’s. Stoppen deed J.B. niet, maar wat later kon de bestuurder wel gevat worden. “Hij weet niets meer van wat er die avond gebeurd is”, vertelde zijn advocaat in de Halse politierechtbank. “Hij had namelijk slaapmiddelen genomen. In die periode nam hij de zorg voor zijn zieke moeder op zich, maar het werd hem te veel. Hij had gedronken en zou niet meer rijden, maar dat is dus anders uitgedraaid.”

De man zelf erkende dat hij problemen had en vertelde de rechter dat hij zich zou laten behandelen. Politierechter Johan Van Laethem besloot daarom de zaak uit te stellen tot zijn advocaat een bewijs kan voorleggen dat J.B. effectief in behandeling is. (BKH)