Deze week in de politierechtbank: Rij-instructeur onder invloed valt in slaap en crasht

28 september 2018

12u06

Bron: Eigen berichtgeving 3 Onze regiojournalisten trokken deze week naar de politierechtbanken en stootten er op markante zaken, zoals een 46-jarige thuisverpleegster die met drie promille achter het stuur kroop en tweemaal hetzelfde voertuig aanreed. P.V. uit het Oost-Vlaamse Schorisse had 17 glazen alcohol op en zocht naar de verwarming van zijn nieuwe auto, wat leidde tot een lichte aanrijding. Een Lokerse rij-instructeur viel al sturend in slaap en reed tegen een verlichtingspaal, hij bleek licht onder invloed. Een jonge stadsgenoot stond dan weer reeds voor de zesde keer voor de politierechter, dit keer voor een straatrace met zijn neef.

"Leer uw leerlingen maar goed wat de regels zijn"

Rij-instructeur F.D.G. uit Lokeren is veroordeeld tot een geldboete van 600 euro, deels met uitstel, nadat hij met zijn wagen een verkeerspaal omver reed en tegen een verlichtingspaal tot stilstand kwam.

De man was licht onder invloed en had 0,64 promille alcohol in zijn bloed. Hij verloor de controle over zijn stuur omdat hij in slaap was gevallen. "Ik was die dag gaan fietsen met zo'n speciale fiets met een groot wiel vooraan, en klein achteraan. Dat is nu eenmaal mijn hobby", aldus D.G. "Onderweg hadden we enkele pintjes gedronken. Toen ik thuis kwam, had ik geen sigaretten meer en wou ik er snel omrijden met de wagen, een domme beslissing, dat besef ik nu", zegt D.G.

Politierechter Peter D'hondt veroordeelde de rij-instructeur tot een geldboete van 600 euro waarvan een groot deel met uitstel. "Leer uw leerlingen maar goed wat de regels zijn, want die kennen ze tegenwoordig niet meer", zei rechter D'hondt. (KBD)

Bestuurder met 3,45 promille veroorzaakt ravage: "Ik kan me niets meer herinneren"

B. M. (50) uit Moerbeke kreeg in de politierechtbank van Oudenaarde een boete van 1.600 euro en anderhalve maand rijverbod opgelegd nadat hij op 29 november vorig jaar een ravage veroorzaakte in Geraardsbergen. De man reed er eerst tegen een gevel, maar reed gewoon verder. Niet veel later botste hij tegen een geparkeerd voertuig, waarna hij geïntercepteerd kon worden. Uit de blaastest bleek dat hij maar liefst 3,45 promille alcohol in het bloed had, goed voor ruim 17 pintjes. "Hij herinnert zich dan ook niets meer van wat er zich daar heeft voorgedaan", vertelde zijn advocaat in de rechtbank. "Hij beseft nu wel dat hij zwaar over de schreef is gegaan en dat het veel slechter had kunnen aflopen." (TVR)

Thuisverpleegster botst met drie promille in bloed: "Ik schaam me dood"

Een dame uit Letterhoutem (Sint-Lievens-Houtem) is in de politierechtbank van Oudenaarde veroordeeld tot een boete 1.600 euro en een maand rijverbod nadat ze met 3 promille alcohol in het bloed een ander voertuig aanreed. Het was met schaamrood op de wangen dat de 46-jarige thuisverpleegster zich in de politierechtbank verantwoordde.



De dame had op 4 januari veel te diep in het glas gekeken, waarna ze toch nog achter het stuur kroop om haar zoon te gaan afhalen aan het voetbalveld in Sint-Lievens-Houtem. Onderweg liep het echter al snel mis. De dame reed eerst een spiegel van een ander voertuig aan, maar reed verder omdat ze naar eigen zeggen niets had gevoeld. De bestuurster van het andere voertuig zette de achtervolging in en stelde plots vast hoe de dame ter hoogte van het voetbalveld achteruit reed, waardoor het nog eens tot een aanrijding kwam. Uit de blaastest bleek dat ze maar liefst 3 promille alcohol in het bloed had. "Ik schaam me dood", vertelde ze. "Wat moet ik zeggen tegen mijn zoon als hij binnen enkele jaren onder invloed achter het stuur kruipt?" De politierechter sprak de dame vrij voor vluchtmisdrijf omdat hij kon aannemen dat ze het aanrijden van de spiegel niet had gevoeld. Voor de resterende feiten kreeg ze een effectieve boete van 1.600 euro en een maand rijverbod opgelegd. (TVR)

Maand na veroordeling opnieuw met coke achter stuur

Amper één maand nadat hij een werkstraf van 80 uren en een rijverbod had gekregen omdat hij onder invloed van cocaïne achter het stuur zat, kon een 23-jarige automobilist opnieuw geklist worden in Kortrijk. De agenten merkten op 27 januari zijn sportieve rijstijl op en zetten zijn wagen langs de kant. Opnieuw bleek hij onder invloed van drugs te rijden.

De politierechter kende dit keer geen genade meer en veroordeelde hem tot een boete van 1.600 euro en een rijverbod van drie maanden. Vooraleer Sven D. zijn rijbewijs kan terugkrijgen, zal hij moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen, psychische en medische proeven. (LSI)

Jonge recidivist moet 2.400 euro dokken na straatrace, zijn zesde veroordeling

Kiani H. en Timothy C., twee neven uit Lokeren zijn elk veroordeeld tot een rijverbod en geldboete na een straatrace. Vorig jaar kwamen de neven elkaar tegen iets voor een uur 's nachts in de Luikstraat in Lokeren. Kiani zag zijn neef rijden en wou hem zijn gloednieuwe BMW tonen. Hij ging bijgevolg dicht tegen hem aanrijden waarbij de snelheid opgevoerd werd.

Een politiepatrouille van Lokeren was hiervan getuige. Beide beklaagden reden ongeveer met een snelheid van 70 kilometer per uur, waar er slechts 50 kilometer per uur is toegelaten. "Het ging hier om onaanvaardbaar rijgedrag. Ook was het wegdek nat en ging het om een smalle eenrichtingsstraat", aldus het Openbaar Ministerie.

Volgens het OM was er ook sprake van racen, maar de advocaat van beide beklaagden ziet het anders. "Kiani wou gewoon zijn nieuwe wagen tonen. Volgens mij gaat het hier om jeugdige overmoed en enthousiasme."

Politierechter D'hondt oordeelde dat de jonge bestuurders een strenge straf verdienden. Kiani had nog maar net zijn rijbewijs, terwijl Timothy al vijf keer voor de rechter was verschenen.

De eerste beklaagde kreeg 1.600 euro boete en een rijverbod van 60 dagen, Timothy kreeg 2.400 euro boete en drie maanden rijverbod. Beide neven moeten alle examens weer afleggen. (KBD)

Stomdronken man: " Toen ik het contact aanlegde om de verwarming te activeren, sprong mijn voertuig vooruit"

P. V. (54) uit Schorisse stond terecht in de politierechtbank van Oudenaarde nadat de politie hem stomdronken aantrof in zijn wagen, waar hij zijn roes lag uit te slapen.

De man had maar liefst 3,4 promille alcohol in zijn bloed, wat neerkomt op zo'n 17 glazen alcohol. "Je mag van geluk spreken dat je je auto nog gevonden hebt", merkte politierechter Pieter De Meyer op. Ondanks het feit dat de man niet reed, veroorzaakte hij toch een kleine aanrijding. "Het was een gloednieuwe wagen die ik nog niet goed gewoon was", verduidelijkte de beklaagde. "Toen ik het contact aanlegde om de verwarming te activeren, sprong mijn voertuig een tiental centimer naar voren." Hij werd veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro en een maand rijverbod. (TVR)